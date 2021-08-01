06:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Nikkei: Россия обсудит с США и Китаем квоты на вылов рыбы в Арктике
Россия, США, КНР и Япония вместе с Евросоюзом и пятью другими странами договорились провести совместную исследовательскую работу в Арктике, направленную на определение квот на вылов рыбы, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники. Планируется, что стороны встретятся в Южной Корее в начале 2022 года, чтобы обсудить вопрос квот. Ограничения, по данным Nikkei, могут быть введены уже в 2022 году.