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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Nikkei: Россия обсудит с США и Китаем квоты на вылов рыбы в Арктике

Россия, США, КНР и Япония вместе с Евросоюзом и пятью другими странами договорились провести совместную исследовательскую работу в Арктике, направленную на определение квот на вылов рыбы, сообщает японская газета Nikkei со ссылкой на источники. Планируется, что стороны встретятся в Южной Корее в начале 2022 года, чтобы обсудить вопрос квот. Ограничения, по данным Nikkei, могут быть введены уже в 2022 году.

В обсуждениях, помимо упомянутых сторон, будут участвовать Канада, Дания, Норвегия, Исландия и Южная Корея.

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В рамках совместного исследования будут определены популяция рыбы в Северном Ледовитом океане и текущий уровень добычи. Если водные ресурсы будут признаны достаточной, участники соглашения позволят коммерческий лов рыбы в пределах квот.

Стороны также обсудят создание органа, который смог бы управлять контролем за выловом рыбы вне квот, а также разрешать споры по поводу вылова рыбы. Правила, за исполнением которых должен следить этот орган, планируется разработать к 2023−2024 годам.

Использование Арктики пока не ограничивается соглашениями, подобными Договору об Антарктике 1961 года и связанными с ним соглашениями. Вместе с этим глобальное потепление освобождает ото льдов до 40% региона по сравнению с прошлым веком, что расширяет зоны возможной рыбной ловли.

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