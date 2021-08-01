15:07 (мск), источник: РБК
Для беспилотных грузовиков не будут отводить отдельную полосу
Грузовые беспилотные перевозки планируется запустить в первом квартале 2024 года, сообщил первый
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«Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации», — сказал Белоусов.
Пассажиров доставлять на беспилотниках пока не планируют, добавил он.
О том, что к 2024 году в России могут начать курсировать беспилотники, на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня говорил замминистра транспорта Кирилл Богданов. По его словам, сначала такие грузовики пустят по трассе М-11 между Москвой и Петербургом, затем проект распространят и на другие транспортные коридоры, например на трассу М-12 между Москвой и Екатеринбургом.
Участники проекта ожидают, что запуск беспилотников увеличит скорость перевозки грузов и снизит ее стоимость. В числе участников проекта Минтранс называл ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», предприятия КамАЗ, «Национальные телематические системы», «СберАвтоТех», «Деловые линии», Globaltruck и «Первую экспедиционную компанию», а также ретейлера X5 Group.