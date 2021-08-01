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15:07 (мск), источник: РБК

Для беспилотных грузовиков не будут отводить отдельную полосу

Грузовые беспилотные перевозки планируется запустить в первом квартале 2024 года, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью телеканалу «Россия 1». По его словам, беспилотные грузовики будут следовать в общем потоке машин, поскольку выделять специальную полосу для них слишком дорого.

Источник: РИА "Новости"

«Человек присутствует в кабине, но вмешивается только в аварийной ситуации», — сказал Белоусов.

Пассажиров доставлять на беспилотниках пока не планируют, добавил он.

О том, что к 2024 году в России могут начать курсировать беспилотники, на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня говорил замминистра транспорта Кирилл Богданов. По его словам, сначала такие грузовики пустят по трассе М-11 между Москвой и Петербургом, затем проект распространят и на другие транспортные коридоры, например на трассу М-12 между Москвой и Екатеринбургом.

Участники проекта ожидают, что запуск беспилотников увеличит скорость перевозки грузов и снизит ее стоимость. В числе участников проекта Минтранс называл ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика», предприятия КамАЗ, «Национальные телематические системы», «СберАвтоТех», «Деловые линии», Globaltruck и «Первую экспедиционную компанию», а также ретейлера X5 Group.

Во время загрузки произошла ошибка.
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