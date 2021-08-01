15:58 (мск), источник: ТАСС
Жириновский упрекнул азербайджанских чиновников в незнании принципа свободы слова
СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя поданную
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«Мы там [в регионе Южного Кавказа] находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?» — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
«Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если
Он заметил, что президента США Джо «Байдена дураком называют и [экс-президента США Дональда] Трампа замордовали, голоса лишили».
«И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» — резюмировал Жириновский.
МИД Азербайджана ранее вручил ноту временному поверенному в делах РФ в Азербайджане в связи с «предвзятыми и оскорбительными» высказываниями Жириновского о стране в передаче на радио «Комсомольская правда». Жириновский, в частности, утверждал, что Южный Кавказ — это зона влияния России, предлагая воздействовать на руководство Азербайджана с тем, чтобы российские военные в регионе находились в полной безопасности.