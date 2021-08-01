Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банковская тайна: почему исчезают деньги с карт пенсионеров Иногда люди не могут получить выплаты по своей вине, но обычно они становятся жертвой аферистов
Фоторепортажи
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
1010 арок, которые стали символами своих городов
17:18 (мск), источник: Известия

В НАТО назвали условие для атаки по кораблю ВМФ России в Черном море

Военно-морские силы РФ регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря, таким образом устрашая и провоцируя североатлантический флот. Об этом в интервью Business Insider рассказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Роберт Берк. По его словам, маневры ВМС России нацелены на устрашение НАТО.

Источник: РИА "Новости"

«Можно утверждать, что они (россияне. — Ред.) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть», — сказал Берк.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

В июле замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов, в свою очередь, рассказал, что военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe 2021 преодоление российских защитных зон в черноморском и балтийском регионах. Как он напомнил, учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сториз для подвига: «Девятаев» в мобильнике, СКР в «Современнике»
Из кокни в сэры: Майкл Кейн поделился секретами правильной жизни
Сборная России завоевала семь медалей в девятый день Олимпиады
Жириновский ответил на ноту Азербайджана из-за его слов
Эксперт предрек три года борьбы с коронавирусом
Житель США нашел свою собаку через 2 года, увидев ее в новостях
Во Флориду приплыли сотни акул (видео)
Путин направил приветствие участникам соревнований Ironman
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Составлен топ гигантских самолетов-монстров мира (фото) Удивительно, какие громадины летают в небе
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
12 гениальных находок для борьбы с пылью
Дети
Джордж и Амаль Клуни ждут третьего ребенка Об этом рассказал инсайдер из окружения пары
Леди
Высоцкая и Кончаловский растрогали фанатов нежными чувствами Актриса показала романтичное фото с супругом
Дом
Как правильно установить забор на даче? Отвечаем
Спросили профи: главная ошибка в дизайне маленькой прихожей
Квартира холостяка: до и после работы дизайнеров
19 товаров для мелкого ремонта
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь