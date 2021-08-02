10:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
НКО сверят с чек-листом
В СПЧ обсуждают новые критерии политической деятельности экологов, ученых и благотворителей.
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В СПЧ готовятся представить перечень новых критериев (формулировок), определяющих понятие «политическая деятельность» НКО. Сначала их обсудят с Минэкономики (ведомство сотрудничает с благотворительными фондами) и направят в Минюст. Законодателей с новыми критериями познакомят, как только соберется новый состав Госдумы, а в декабре об их реакции доложат президенту. Об этом, как выяснил «Ъ», шла речь на заседании комиссии СПЧ по развитию НКО 22 июля. Глава комиссии Светлана Маковецкая заявила «Ъ», что Минюст «вольно и расширительно» трактует понятие политической деятельности НКО и на основании этого вносит НКО в реестр иноагентов:
«Около 20% НКО, плотно сотрудничающих с госорганами, не понимают, ведут они политическую деятельность или нет, угрожает ли им попадание в реестр, считается ли политической деятельностью участие в круглых столах министерств».
Сейчас на сайте Минюста значатся 210,3 тыс. НКО (в их числе общественные объединения, религиозные и политические организации). Понятие политической деятельности НКО было сформулировано еще в 2016 году. Согласно ст. 6 ФЗ «О некоммерческих организациях», политической деятельностью считаются «участие в организации и проведении публичных мероприятий» (митинги, демонстрации, шествия, пикетирования, дискуссии и дебаты); «участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах»; «публичные обращения к государственным органам» (и их должностным лицам в том числе с требованием изменить законодательство); «распространение мнений» о решениях власти; проведение опросов и социологических исследований; «финансирование указанной деятельности» и вовлечение в нее несовершеннолетних.
Руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринписа России» Михаил Крейндлин напомнил «Ъ», что ряд экологических НКО все же были внесены в реестр иноагентов: «Это как раз означает, что нынешние формулировки недостаточно четкие и закон приводит к давлению на деятельность организаций».
«Из-за пробелов в законодательстве об иноагентах фактически каждая российская НКО рискует оказаться в этом реестре: любое ее участие в общественных советах, совещательных органах, любое публичное заявление может быть расценено как политическая деятельность, — отмечает Кира Смирнова, исполнительный директор ассоциации социально ориентированных НКО “Благотворительное собрание “Все вместе”” (объединяет благотворительные и волонтерские организации).— У многих НКО по роду их занятий возникает необходимость комментировать те или иные законодательные новации».
«В реестр
Сейчас в списке
«Они могут попросить чиновников починить качели и получить рубль из иностранных денег — и все, они иноагенты, которые ведут политическую деятельность, получают заграничные средства. Нелепо. Сейчас прописаны только формальные признаки политической деятельности, под которые могут попасть все кто угодно», — говорит она.
«Должна сложиться судебная практика, и в случае перегибов мы с коллегами и представителями НКО должны организовать их широкое обсуждение, чтобы в дальнейшем избегать подобного», — говорит он. Светлана Маковецкая видит выход в создании
Мария Старикова, Мария Литвинова