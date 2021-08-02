01:32 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Боснийские сербы отказались признавать центральную власть
Политические потрясения, разразившиеся в Боснии на прошедшей неделе, могут иметь далеко идущие последствия для этой республики бывшей Югославии.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Вступление в силу нового закона об ответственности за отрицание геноцида и возвеличивание военных преступников, инициированного верховным представителем ООН по Боснии, привело к блокаде органов власти со стороны входящих в них сербских представителей. А лидер боснийских сербов Милорад Додик объявил: «Существование Боснии больше не имеет смысла». С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.
Указ перед уходом
Изменения Уголовного кодекса Боснии, вступившие в силу на минувшей неделе, предусматривают наказание до пяти лет тюрьмы за «публичное одобрение, отрицание или попытку оправдания геноцида, преступлений против человечности либо военных преступлений, утвержденных правомочным судебным решением». В конце недели боснийская прокуратура сообщила, что уже начала заводить дела в соответствии с новым законом.
В Боснии принятое решение относится в первую очередь к преступлениям в Сребренице, где в июле 1995 года армия боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича уничтожила более 8 тыс. мусульман. Ту резню международный суд в Гааге квалифицировал как геноцид, приговорив недавно генерала Младича к пожизненному заключению. Однако большинство сербских политиков (как в Боснии, так и в других странах) геноцид в Сребренице не признает, да и Ратко Младич для многих сербов — не преступник, а герой.
Именно поэтому за четверть века с момента окончания войны в Боснии и подписания Дейтонских соглашений, положивших конец почти четырехлетнему кровопролитию, наказание за отрицание геноцида не было включено в боснийское законодательство. Представители одного из двух государственных образований Боснии — Республики Сербской это положение неизменно блокировали.
И тут свое веское слово сказал верховный представитель ООН представитель по Боснии и Герцеговине (БиГ) Валентин Инцко, завершивший 31 июля свой мандат. В компетенцию человека на этой должности, созданной согласно Дейтонским соглашениям, как раз и входит разрешение спорных ситуаций по ключевым вопросам. В преддверии своего ухода, 23 июля господин Инцко внес изменения в боснийский Уголовный кодекс, 28 июля они вступили в силу. И хотя за 12 лет пребывания в этой должности Валентин Инцко принял 76 подобных важных решений, именно последний его указ буквально взорвал ситуацию в республике.
Взрыв негодования
Представитель хорватов в выполняющем функцию коллективного президента Президиуме БиГ Желько Комшич назвал решение господина Инцко «актом цивилизованности». Представитель мусульман Шефик Джаферович заявил: «Верховный представитель отдал дань жертвам». А вот представляющий в Президиуме боснийских сербов Милорад Додик принятое решение категорически отверг.
«Геноцида в Сребренице не было. Сербы не могут принять такое решение. Это гвоздь в гроб БиГ. Ее существование больше не имеет никакого смысла», — объявил Милорад Додик. Он призвал незамедлительно, несмотря на летние отпуска, созвать парламент Республики Сербской и принять решения о блокаде всех госструктур БиГ, которые, по его словам, нарушают Дейтонские соглашения.
Сербские депутаты восприняли эти слова как руководство к действию, собравшись и проголосовав за бойкот боснийских государственных институтов, — к концу недели сербы эти структуры покинули. В пятницу парламент Республики Сербской принял по ускоренной процедуре закон о неприменении решения верховного представителя в Боснии. А Милорад Додик сообщил: «Полиция Республики Сербской получила приказ любой ценой защитить наших людей, если
Отреагировал на потрясения в Боснии и Белград. Президент Александр Вучич заявил, что хотя Сербия «не вмешивается в дела другого государства», она «не может оставить Республику Сербскую без поддержки». По его оценке, «сегодня атмосфера в Боснии накалена как никогда со времен окончания войны и подписания Дейтона». Глава Сербии намерен 4 августа обсудить с лидерами боснийских сербов сложившуюся там ситуацию.
Во всяком случае, если судить по их заявлениям. «Можно понять бурные эмоции, захлестнувшие партии в Республике Сербской. Некоторые их ключевые идеи потерпели поражение, а проигрывающий имеет право злиться. Это пройдет, раньше или позже, и все будет в порядке», — подчеркнуто спокойно отреагировал на ситуацию Желько Комшич.
Запад им поможет
Спокойствие лидеров боснийских мусульман и хорватов во многом объясняется поддержкой со стороны ведущих стран Запада. О том, что именно западный фактор может решающим образом повлиять на ситуацию в Боснии, говорят и региональные эксперты.
«Валентин Инцко, решившийся только под конец своего мандата на столь важный шаг, получил, похоже, ясный сигнал поддержки от новой администрации США. Назначение же новым верховным представителем немецкого дипломата Кристиана Шмидта — ясный сигнал готовности ЕС, НАТО и США активно содействовать функциональности Боснии и устранению обструкции со стороны Республики Сербской», — говорит «Ъ» член руководства неправительственной организации Montenegro International, бывший дипломат Мирна Никчевич.
По ее словам, новый верховный представитель первым делом займется «безукоснительным соблюдением закона о наказании за отрицание геноцида, что приведет к постепенному устранению экстремистов из всех структур и уровней боснийской власти, а также предпримет шаги по разблокированию движения БиГ к НАТО».
Ведущие страны Запада уже однозначно поддержали решение Валентина Инцко. В субботу Руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения в БиГ (в него входят представители стран—членов G7, ЕС, Еврокомиссии, Организации исламской конференции и России) выступил с заявлением, в котором «решительно осудил эскалацию напряженности со стороны отдельных политических лидеров, а также меры парламента Республики Сербской, ведущие к дестабилизации БиГ и противоречащие Дейтонским соглашениям».
Позицию Москвы разъяснило посольство РФ в Сараево: «27 мая В. Инцко подал в отставку и тем самым завершил свой мандат. Исходим из того, что после 27 мая место высокого представителя в БиГ остается вакантным. Все, кто намерен сотрудничать с гражданином ФРГ К. Шмидтом, называющим себя высоким представителем, делают это на свой страх и риск, потому что необходимого мандата Совбеза ООН у него нет».
«Считаем аппарат высокого представителя тормозом на пути развития БиГ и настаиваем на его безусловном закрытии», — заявили в российском посольстве. Впрочем, с такой позицией вряд ли согласятся остальные партнеры России по Руководящему комитету.