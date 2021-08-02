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03:05 (мск), источник: ТАСС

Трамп пообещал представить новые доказательства нарушений на президентских выборах

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени общественности будут представлены новые доказательства многочисленных нарушений при проведении президентских выборов в стране осенью прошлого года. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении политика.

Источник: Reuters

«Есть значительные и безусловные доказательства того, что проведение выборов было подорвано мошенничеством и нарушениями, которых наша страна никогда не видела раньше. Многое из этого уже стало достоянием общественности и значительно больше появится в ближайшем будущем», — сообщил Трамп.

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Бывший глава Белого дома обвинил ведущие СМИ в том, что они «делают все, что в их силах, чтобы не дать людям увидеть или прочитать о том, что на самом деле происходило», и призвал законодательные органы штатов изменить порядок голосования, чтобы не допустить подобных нарушений на выборах впредь.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря 2020 года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Джо Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп и другие республиканцы заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

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