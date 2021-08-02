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11:11 (мск), источник: Lenta.Ru

США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

В США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга. Это означает, что его предельное значение снова начало действовать. Как отмечает Bloomberg, к концу июня совокупная задолженность почти достигла 28,5 триллиона долларов — 22 триллиона плюс накопленные долги с августа 2019 года.

Источник: AP 2021

Если Конгресс не решит приостановить действие лимита или не увеличит его, то Минфину придется идти на чрезвычайные меры. При достижении предела США в октябре или ноябре окажутся на пороге неисполнения обычных расходных обязательств или допустят дефолт по госбумагам.

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Без соглашения Минфин США сможет распоряжаться только денежными остатками на счетах — это около 450 миллиардов долларов — и поступлениями в бюджет после планируемых расходов.

Ведомство уже начало готовиться к проблемам. С пятницы, 30 июля, оно приостановило выпуск ряда специальных бумаг, а также начало использовать специальные долговые инструменты, которые не учитываются при расчете долгового лимита. Еще одной возможностью сэкономить станет приостановка инвестиций в фонды для пенсионеров госсектора.

Демократическая партия, обладающая большинством в обеих палатах, пока не раскрыла свой план действий. Более того, ее члены указывают, что пока не выбран даже путь решения проблемы. Однако, как отмечают эксперты, теперь конгрессменам придется сосредоточиться на этом вопросе.

Американские власти сталкиваются с подобной ситуацией с 1980-х годов. В ряде случаев федеральному правительству, за исключением отдельных ведомств, приходилось приостанавливать работу до достижения соглашения между двумя партиями.

Только за последние десять лет такое случалось трижды.

В нынешних условиях демократы могут пойти на сокращение бюджета, что исключает необходимость переговоров с республиканцами, однако это сделает партию в одиночку ответственной за непопулярное решение. В случае же попытки договориться о повышении госдолга, республиканцы будут добиваться согласия на пересмотр нужных им статей бюджета или обменяют свою поддержку плана демократов на другие законопроекты.

В июне глава Минфина США Джанет Йеллен утверждала, что если потолок госдолга не повысить, страна столкнется с катастрофическими последствиями для экономики. В свою очередь республиканцы обещают, что выступят против, если президент Джо Байден не согласится урезать расходы.

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