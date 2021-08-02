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09:42 (мск), источник: ТАСС

ЦИК запустил горячую линию по вопросам о выборах в Госдуму

С 16 сентября она будет работать в круглосуточном режиме.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Центризбирком России в понедельник запустил горячую линию для вопросов избирателей о предстоящих выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

«В целях повышения эффективности информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы восьмого созыва в единый день голосования 19 сентября 2021 года ЦИК РФ в период со 2 августа по 21 сентября 2021 года организует работу информационно-справочного центра (горячей линии) ЦИК России», — говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что горячая линия будет функционировать ежедневно с 09:00 до 18:00 мск, а с 16 сентября до 20 сентября — в круглосуточном режиме. «Звонки в информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по бесплатному многоканальному телефонному номеру 8−800−200−00−20. Телефон для звонков находящихся за пределами территории страны граждан России: +7 (495) 249−75−15», — уточнили в комиссии.

По горячей линии ЦИК можно получить справочную информацию о выборах в сентябре, узнать об особенностях реализации избирательных прав, уточнить порядок и сроки подачи заявлений о голосовании по месту нахождения и для участия в дистанционном электронном голосовании. Кроме того, избиратели могут получить информацию о номерах участков для голосования, адресах и номерах телефонов соответствующих участковых и территориальных комиссий, адресах пунктов приема заявлений, а также получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения и личного приема в ЦИК.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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