11:44 (мск), источник: Известия
Пашинян назначен премьер-министром Армении
Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна
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«Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна
До этого времени Пашинян занимал должность исполняющего обязанности
В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок
Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и блок «Армения» («Айастан»), возглавляемый
Однако Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна «Гражданский договор» на выборах и отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты голосования.
Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.
2 августа правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост