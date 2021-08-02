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11:44 (мск), источник: Известия

Пашинян назначен премьер-министром Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром страны. Об этом говорится в указе президента, опубликованном на его сайте 2 августа.

Источник: AFP 2021

«Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения», — следует из документа.

До этого времени Пашинян занимал должность исполняющего обязанности премьер-министра. 25 апреля он ушел в отставку с этого поста для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за премьером сложило полномочия.

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В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» Сержа Саргсяна с 5,22%.

Ряд политических партий, среди которых блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и блок «Армения» («Айастан»), возглавляемый экс-президентом республики Робертом Кочаряном, не признали итоги выборов, направив иски в Конституционный суд Армении.

Однако Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна «Гражданский договор» на выборах и отклонил иски четырех политических сил, требовавших аннулировать результаты голосования.

Новый парламент Армении состоит из 107 депутатов, «Гражданский договор» представлен 71 парламентарием.

2 августа правящая фракция «Гражданский договор» выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру Пашиняна. Согласно конституции Армении, президент после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания незамедлительно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством.

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