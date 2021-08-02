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13:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Талибы пригрозили покончить с президентом Афганистана

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) пригрозило покончить с президентом Афганистана Ашрафом Гани, заявив, что его время истекло. Об этом в своем официальном аккаунте Twitter сообщил представитель талибов Забиулла Муджахед.

Источник: AFP 2021

Он отметил, что все речи Гани — лишь попытка «контролировать свои страхи». Муджахед подчеркнул, что ни объявление войны, ни обвинения в адрес движения не помогут президенту «продлить жизнь». «Нация решила преследовать и предать правосудию национальных предателей», — заключил представитель талибов.

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Заявление было сделано в ответ на выступление президента в парламенте страны, где он обвинил «Талибан» в жестокости. Гани подчеркнул, что боевики не вернутся к мирным переговорам до тех пор, пока ситуация на поле боя не изменится.

Ранее неизвестные напали на миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в городе Герат на северо-западе Афганистана. Представители организации в Герате подтвердили, что нападение осуществил «Талибан». Как сообщает министерство обороны страны, в субботу 31 июля талибы снова напали на офис. Движение не прокомментировало это заявление.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной на фоне вывода войск США и стран НАТО. По последним данным, боевики «Талибана» уже контролируют 90 процентов границ страны. Утверждается, что под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Жители Афганистана массово покидают страну, те из них, кто работал с американскими военными, просят о помощи: они опасаются расправы талибов.

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