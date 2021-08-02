Республиканцы представили новый доклад о возможной утечке COVID-19 из лаборатории

Документ опубликовал конгрессмен Майкл Маккол. По его словам, «все дороги ведут» в Уханьский институт вирусологии, тогда как версию о рынке как источнике вируса следует «полностью отвергнуть». Отчет, подготовленный республиканцами, составлен на основе данных из открытых источников, подчеркивает издание.
В докладе республиканцев говорится, что уханьская лаборатория проводила в небезопасных условиях спорные медицинские исследования. В рамках этих исследований ученые якобы модифицировали вирус, чтобы сделать его более заразным и изучить более эффективные превентивные меры. Кроме того, в документе отмечается, что ученые лаборатории, в том числе американцы, обладали умением создавать генетически измененные вирусы, не оставляя следов человеческого вмешательства.
В докладе также поднимается вопрос технического обслуживания и ремонта, проводившихся в Уханьском институте вирусологии и местной лаборатории из-за проблем с системами обращения с отходами и кондиционированием. Такие работы велись в период, предшествовавший регистрации первых известных случаев COVID-19, утверждается в документе.
Авторы доклада также представили альтернативную хронологию распространения вируса, которая предполагает наличие первых случаев заболевания уже в августе или сентябре 2019 года, а не в середине ноября, как сообщали другие источники.
Авторы не утверждают, что у них есть неопровержимые доказательства своих заявлений, подчеркивает The Hill.
В заявлениях, сопровождавших публикацию доклада, Маккол призвал Конгресс ввести санкции против ученых уханьской лаборатории и чиновников Коммунистической партии Китая, которые якобы старались препятствовать усилиям, направленным на быстрое и эффективное реагирование на пандемию. Конгрессмен также выступил за то, чтобы вызвать в суд Питера Дасзака — американского ученого, участвовавшего в публикации открытого письма, в котором теории о появлении COVID-19 в лаборатории была охарактеризована как несостоятельная.
В феврале эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам поездки в Китай назвали лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятным». Изначально вирус циркулировал среди летучих мышей, но маловероятно, что эти животные стали причиной вспышки в Ухане, отмечал глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Он говорил, что, скорее всего, вирус передался человеку не напрямую от животных, а через промежуточного носителя.