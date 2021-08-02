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15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы последствия для Белоруссии от скандала с Тимановской

Скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской приведет к очередному витку санкций, которые коснутся спортивной сферы страны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Источник: AFP 2021

Болкунец считает, что белорусский спорт могут ждать серьезные последствия, вплоть до исключения страны из Международного олимпийского комитета (МОК).

Он также напомнил, что в МОК так и не признали прошлогодние результаты выборов главы Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, победу на которых одержал старший сын президента страны Александра Лукашенко Виктор. Болкунец допускает, что санкции могут коснуться и других спортивных федераций Белоруссии, прежде всего Федерацию легкой атлетики. Также страну могут отстранить от участия в крупных международных спортивных турнирах.

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Политолог рассказал, что после скандала с Тимановской власти могут провести зачистку других спортивных сборных, удалив из них спортсменов с оппозиционными взглядами. По мнению эксперта, это может привести к тому, что и другие известные белорусские спортсмены последуют примеру Тимановской и попытаются покинуть страну.

Замглавы МИД Польши Мартин Пшидач написал в своем Twitter, что страна готова предоставить Тимановской политическое убежище. Спортсменка уже получила польскую гуманитарную визу и в ближайшие дни отправится в Варшаву. Власти страны заявляют, что при желании она сможет продолжить спортивную карьеру в Польше. Сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша рассказал, что муж и ребенок спортсменки уже покинули Белоруссию и находятся в Киеве.

Изначально Тимановская заявила, что подаст прошение о предоставлении политического убежища в Австрии. Позже о готовности предоставить спортсменке убежище заявили Польша и Чехия.

В беседе с «Лентой.ру» белорусский политолог Дмитрий Болкунец выразил уверенность, что после возвращения в страну Тимановская была бы арестована.

Эксперт считает, что ей могли бы вменить статьи за растрату или нецелевое расходование средств в ходе поездки на Олимпиаду, а также потребовать возмещения средств, потраченных на ее подготовку к Играм.

«Но ее обязательно бы арестовали, это личное поручение Лукашенко и личная месть с его стороны», — говорит Болкунец. Эксперт подчеркнул, что опасения Тимановской абсолютно оправданны, так как, согласно попавшим в сеть аудиозаписям из Токио, ей угрожали белорусские спортивные функционеры. Он считает, что ближайшие «месяцы, а то и годы» спортсменка провела бы в тюрьме, так как Лукашенко «довел бы дело до конца и расправился с ней».

1 августа НОК убрал спортсменку из заявки на соревнования. Таким образом, Тимановская была исключена из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную Белоруссии в насильственной депортации легкоатлетки из Токио.

Тимановская подвергла критике спортивное руководство после того, как в оперативном порядке была включена в состав команды на эстафету 4×400 метров. До этого девушка, которая бегает только короткие дистанции, никогда не выступала в таком виде соревнований. В официальном заявлении НОК решение исключить спортсменку из сборной связывают с эмоционально-психологическим состоянием Тимановской.

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