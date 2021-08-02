17:11 (мск), источник: Life.ru
Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась на выборы в Госдуму
Артистка баллотируется в парламент от партии «Зелёная альтернатива» и планирует заниматься вопросами экологии и защиты прав животных.
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Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась кандидатом на выборы в Госдуму РФ. Об этом она рассказала в Instagram, опубликовав фото в Центризбиркоме. Артистка также показала своё удостоверение.
«Очень волнительный день в ЦИК», — написала она.
Напомним, певица идёт на выборы от партии «Зелёная альтернатива», в Думе она намерена заняться экологической повесткой и защитой прав животных.
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности — девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России ранее показал логотип и слоган предстоящего голосования.