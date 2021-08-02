23:37 (мск), источник: BBC News Русская служба
Афганистан: талибы наступают, президент Гани винит в этом Вашингтон
Афганский президент Ашраф Гани возложил вину за ухудшение военной ситуации в его стране на Соединенные Штаты.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Причина нынешнего положения в том, что решение [о выводе американских войск] было резким и внезапным», — заявил он в понедельник в афганском парламенте, добавив, что предупреждал Вашингтон о последствиях.
Боевики движения Талибан (организация запрещена в России) в начале мая развернули массированное наступление на правительственные войска и заняли около половины, а по словам самих талибов, до 80% территории страны. Их цель — вновь превратить Афганистан в исламский эмират, которым он являлся в 1996—2001 годах.
Сейчас идут ожесточенные бои за три крупных провинциальных центра: Герат, Кандагар и Лашкаргах.
Ашраф Гани заявил, что возглавляемому им правительству потребуется полгода, чтобы взять ситуацию под контроль.
Депутаты парламента, собравшиеся на внеочередную сессию приняли заявление о твердой и неизменной поддержке Республики Афганистан и ее конституции.
В Лашкаргахе, центре южной провинции Гильменд, по имеющимся данным, правительственные силы удерживают лишь два городских района, идут уличные бои. Правительство направило в Лашкаргах несколько сотен бойцов элитных спецподразделений.
Власти заявляют, что во втором по величине городе Афганистана Герате, расположенном на западе страны, также идут бои.
Тысячи беженцев устремились в Кабул из оказавшихся под ударом регионов.
«Идут бои, нет электричества, не работают все виды связи, аптеки закрыты», — рассказала о ситуации в Лашкаргахе его жительница Хава Малалай.
Провинция Гильменд особенно важна. Там находятся обширные маковые поля, поставляющие львиную долю афганского опиума. Американцы и британцы годами стремились их уничтожить, а талибы — захватить и превратить в источник дохода.
Потеря Лашкаргаха стала бы тяжелым военным и моральным поражением для правительства, которое до сих пор всячески преуменьшало значение успеха талибов в сельской местности и обещало любой ценой удержать под своим контролем крупные города.
Бои идут также на окраинах Кандагара, который талибы планируют сделать своей временной столицей.
В воскресенье они обстреляли ракетами взлетную полосу местного аэропорта, выведя ее из строя на несколько часов.
Аэропорт Кандагара играет ключевую роль в снабжении и воздушной поддержке правительственных войск на всем юге страны.
«Угроза этим трем провинциям высока, но мы твердо намерены отразить атаки», — заявил в воскресенье представитель афганской армии Омар Шинвари, признав при этом, что ситуация является чрезвычайной.
Известный борец за равноправие афганских женщин Важма Фрок в эмоциональной записи в «Твиттере» обвинила талибов в том, что они силой отнимают еду у женщин и девушек, а порой убивают их, мобилизуют в свое ополчение 11-летних мальчиков и устраивают публичные казни через повешение и порки.
Активистка призвала мировые СМИ уделять больше внимания тому, что творится на ее родине.
«Если афганские города падут, решение о выводе войск запомнится как одна из крупнейших ошибок внешней политики США», — заявил агентству Франс пресс живущий в Австралии эксперт по Афганистану Нишан Мотвани.
«Вашингтон бросил самое проамериканское правительство в регионе на произвол судьбы и радикальных исламистов, которые не оставят камня на камне от всего, чего удалось достичь в Афганистане за два десятилетия», — добавил он.
Выступая в парламенте, Ашраф Гани призвал народ и политиков к сплоченности.
«Каждый депутат и сенатор связан с тысячами людей. Используйте все возможности для общенациональной мобилизации, чтобы дать достойный ответ врагам Афганистана», — заявил он.
Президент признал, что Талибан более не является разрозненным и неопытным, а превратился в организованную и управляемую структуру. По его словам, противник стал более жестоким и менее мусульманским, чем 20 лет назад.
«Мы хотели достичь прочного и продолжительного мира и продолжаем стремиться к этому. Война была нам навязана», — сказал он.
Гани обвинил талибов в том, что они не выполнили обещания порвать с международным терроризмом, данного ими при заключении мирного соглашения с Соединенными Штатами в столице Катара Дохе в феврале 2020 года. Он отметил, что жертвами репрессий со стороны талибов в первую очередь становятся афганские женщины и СМИ.
Выступление президента транслировалось по государственному телевидению.
В понедельник в районе города Термез на
Через Термез в 1979—1989 годах шли основные поставки для советского «ограниченного контингента» в Афганистане, там находится знаменитый мост, по которому советские военные возвращались на родину.
5−10 августа на территории Таджикистана пройдут еще более крупные
По оценкам наблюдателей, это показывает, насколько серьезно Москва и среднеазиатские столицы относятся к опасности экспорта радикального исламизма в случае победы талибов в соседнем Афганистане.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.