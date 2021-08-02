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23:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

Афганистан: талибы наступают, президент Гани винит в этом Вашингтон

Афганский президент Ашраф Гани возложил вину за ухудшение военной ситуации в его стране на Соединенные Штаты.

Источник: AFP

«Причина нынешнего положения в том, что решение [о выводе американских войск] было резким и внезапным», — заявил он в понедельник в афганском парламенте, добавив, что предупреждал Вашингтон о последствиях.

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Боевики движения Талибан (организация запрещена в России) в начале мая развернули массированное наступление на правительственные войска и заняли около половины, а по словам самих талибов, до 80% территории страны. Их цель — вновь превратить Афганистан в исламский эмират, которым он являлся в 1996—2001 годах.

Сейчас идут ожесточенные бои за три крупных провинциальных центра: Герат, Кандагар и Лашкаргах.

Ашраф Гани заявил, что возглавляемому им правительству потребуется полгода, чтобы взять ситуацию под контроль.

Депутаты парламента, собравшиеся на внеочередную сессию приняли заявление о твердой и неизменной поддержке Республики Афганистан и ее конституции.

Бои, гуманитарный кризис и опиум

В Лашкаргахе, центре южной провинции Гильменд, по имеющимся данным, правительственные силы удерживают лишь два городских района, идут уличные бои. Правительство направило в Лашкаргах несколько сотен бойцов элитных спецподразделений.

Власти заявляют, что во втором по величине городе Афганистана Герате, расположенном на западе страны, также идут бои.

Бои, как сообщается, ведутся в нескольких районах Герата | Источник: EPA

Тысячи беженцев устремились в Кабул из оказавшихся под ударом регионов.

«Идут бои, нет электричества, не работают все виды связи, аптеки закрыты», — рассказала о ситуации в Лашкаргахе его жительница Хава Малалай.

Провинция Гильменд особенно важна. Там находятся обширные маковые поля, поставляющие львиную долю афганского опиума. Американцы и британцы годами стремились их уничтожить, а талибы — захватить и превратить в источник дохода.

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Потеря Лашкаргаха стала бы тяжелым военным и моральным поражением для правительства, которое до сих пор всячески преуменьшало значение успеха талибов в сельской местности и обещало любой ценой удержать под своим контролем крупные города.

Бои идут также на окраинах Кандагара, который талибы планируют сделать своей временной столицей.

В воскресенье они обстреляли ракетами взлетную полосу местного аэропорта, выведя ее из строя на несколько часов.

Аэропорт Кандагара играет ключевую роль в снабжении и воздушной поддержке правительственных войск на всем юге страны.

«Угроза этим трем провинциям высока, но мы твердо намерены отразить атаки», — заявил в воскресенье представитель афганской армии Омар Шинвари, признав при этом, что ситуация является чрезвычайной.

Известный борец за равноправие афганских женщин Важма Фрок в эмоциональной записи в «Твиттере» обвинила талибов в том, что они силой отнимают еду у женщин и девушек, а порой убивают их, мобилизуют в свое ополчение 11-летних мальчиков и устраивают публичные казни через повешение и порки.

Активистка призвала мировые СМИ уделять больше внимания тому, что творится на ее родине.

«Стратегическая ошибка»

«Если афганские города падут, решение о выводе войск запомнится как одна из крупнейших ошибок внешней политики США», — заявил агентству Франс пресс живущий в Австралии эксперт по Афганистану Нишан Мотвани.

В Кандагаре многие жители были вынуждены покинуть свои дома | Источник: EPA

«Вашингтон бросил самое проамериканское правительство в регионе на произвол судьбы и радикальных исламистов, которые не оставят камня на камне от всего, чего удалось достичь в Афганистане за два десятилетия», — добавил он.

Призыв к единству и сопротивлению

Выступая в парламенте, Ашраф Гани призвал народ и политиков к сплоченности.

«Каждый депутат и сенатор связан с тысячами людей. Используйте все возможности для общенациональной мобилизации, чтобы дать достойный ответ врагам Афганистана», — заявил он.

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Президент признал, что Талибан более не является разрозненным и неопытным, а превратился в организованную и управляемую структуру. По его словам, противник стал более жестоким и менее мусульманским, чем 20 лет назад.

«Мы хотели достичь прочного и продолжительного мира и продолжаем стремиться к этому. Война была нам навязана», — сказал он.

Гани обвинил талибов в том, что они не выполнили обещания порвать с международным терроризмом, данного ими при заключении мирного соглашения с Соединенными Штатами в столице Катара Дохе в феврале 2020 года. Он отметил, что жертвами репрессий со стороны талибов в первую очередь становятся афганские женщины и СМИ.

Выступление президента транслировалось по государственному телевидению.

Москва, Ташкент и Душанбе готовятся к худшему

В понедельник в районе города Термез на узбекско-афганской границе начинаются российско-узбекские военные учения с участием 1500 военнослужащих, которые продлятся пять дней.

Через Термез в 1979—1989 годах шли основные поставки для советского «ограниченного контингента» в Афганистане, там находится знаменитый мост, по которому советские военные возвращались на родину.

5−10 августа на территории Таджикистана пройдут еще более крупные российско-узбекско-таджикские учения, в которых будут задействованы 2500 солдат и офицеров, в том числе 1800 российских. Минобороны РФ сообщило, что количество российских участников в последний момент было увеличено с 1000 до 1800, а число единиц боевой техники до 420, вдвое против первоначально запланированного.

По оценкам наблюдателей, это показывает, насколько серьезно Москва и среднеазиатские столицы относятся к опасности экспорта радикального исламизма в случае победы талибов в соседнем Афганистане.

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