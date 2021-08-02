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18:59 (мск), источник: РБК

МИД Украины заявил о находящейся «на орбите» Пекина Москве

Россия уже находится «на орбите» Китая, поэтому США и ЕС должны оставить идеи о том, что их сближение с Москвой помешает установлению более тесных отношений Москвы и Пекина, считает МИД Украины. Об этом глава ведомства Дмитрий Кулеба написал в своей статье для американского журнала Foreign Affairs.

Источник: AFP 2021

Он считает, что США и Европа не должны ограничивать свои стратегии, направленные против России, из-за того, что те или иные страны имеют с ней общие границы.

«В конце концов, опасения по поводу общих границ не сдерживают Китай, который наладил тесные связи с рядом стран, исторически попавших в сферу влияния Москвы. В то же время США и их европейские союзники должны отвергнуть идею о том, что, сотрудничая с Кремлем, они могут предотвратить более тесное российско-китайское партнерство. Москва уже находится на орбите Пекина и, вероятно, уже с осторожностью относится к возможности сближения с могущественным Китаем», — подчеркнул глава МИДа.

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В Киеве неоднократно упоминали, что рассчитывают на помощь Китая в сдерживании России. Так, в середине апреля заместители министров иностранных дел Украины и Китая Евгений Енин и Лэ Юйчэн провели политические консультации. В ходе переговоров украинский дипломат сообщил китайскому коллеге об обострении ситуации на востоке Украины и выразил надежду на то, что Пекин присоединится «к процессу сдерживания российской агрессии и предотвращения новых провокаций» со стороны России.

В июле советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что если США не помогут Украине справиться с Россией, то поможет Китай. В этом случае, полагает он, «разворот» Киева в сторону Пекина будет верным решением.

В своей статье Кулеба также призвал США и Европу составить четкую «дорожную карту» по вхождению Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что Запад больше не должен рассматривать страны, ранее входившие в СССР, как постсоветское пространство. Устаревшую геополитическую конструкцию должна заменить другая, считает он, и это — определение положения Украины на Западе.

«В случае Украины и Грузии движение к членству в НАТО должно быть главным приоритетом, — написал министр. — Как было заявлено самим НАТО в коммюнике саммита в Бухаресте в 2008 году и подтверждено в Брюсселе в этом году, такой результат неизбежен. Обе страны уже участвуют в деятельности НАТО в качестве партнеров с расширенными возможностями. Вместе с Болгарией, Румынией и Турцией вклад Украины и Грузии имеет решающее значение для обеспечения безопасности в Черном море».

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