США попросили уехать российских дипломатов с истекающими визами

По его словам, речь идет о 24 дипломатах.
«Почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз», — сказал Антонов.
Он отметил, что власти США «без объяснения причин» начали отменять и визы супругов и детей дипломатов.
«Широко распространенные задержки в продлении просроченных виз также направлены на выдавливание российских дипломатических сотрудников из страны. В итоге около 60 моих коллег (130 вместе с членами семей) не могут вернуться на родину даже в случае экстренных гуманитарных обстоятельств», — заявил посол.
В апреле Вашингтон в ответ на действия «правительства и спецслужб России против суверенитета и интересов США» ввел новые санкции против России. Тогда же он объявил о высылке десяти российских дипломатов. По утверждению американских властей, некоторые сотрудники посольства работали на российские спецслужбы.
Россия ответила зеркально и внесла США в список недружественных стран. Теперь американские представительства не смогут нанимать на работу россиян и других иностранцев. В связи с этим США будут вынуждены сократить более 180 сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.