В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

По его словам, «нет ничего нового» в том, что россияне должны подавать заявление о продлении визы через три года.
«Когда виза заканчивается, мы ожидаем, что эти лица покинут страну или обратятся за продлением», — сказал Прайс на брифинге.
Также Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию с истекающими визами посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, Антонов охарактеризовал ситуацию неточно.
Антонов ранее 2 августа сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Он отметил, что почти все из них уедут без замены, потому что Вашингтон «внезапно ужесточил процедуру выдачи виз».
Кроме того, американские власти «без объяснения причин» стали отменять и визы супругов и детей дипломатов, указал Антонов.
«Широко распространенные задержки в продлении просроченных виз также направлены на выдавливание российских дипломатических сотрудников из страны», — заявил посол.
В апреле Вашингтон в ответ на действия «правительства и спецслужб России против суверенитета и интересов США» объявил о новых санкциях против России. Тогда же из страны выслали десять российских дипломатов. По утверждению американских властей, некоторые сотрудники посольства работали на российские спецслужбы.
Россия ответила зеркально, а также включила США в список недружественных стран. Теперь американские представительства не могут нанимать на работу россиян и других иностранцев. В связи с этим США придется сократить более 180 сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.