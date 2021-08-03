Посол России заявил о попытках США исказить информацию о работе дипмиссий

07:45 (мск), источник: Ведомости
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«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — заявил посол.
Антонов отметил, что Вашингтону неоднократно предлагалось взаимно «обнулить» действующие ограничения на деятельность загранучреждений, однако подобные призывы «услышаны не были». Посол опроверг утверждения США, будто Россия настолько усложняет деятельность американских дипмиссий, что те не смогут выполнять некоторые функции.
Ранее Прайс заявил изданию National Interest, что
«Реализация нашей контрмеры в отношении американских представительств как раз и направлена на восстановление баланса дипприсутствия — российского в США и американского в России», — пояснил российский посол.
Накануне Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября