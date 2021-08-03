Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 августаЦеремония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве, первая экспедиция Христофора Колумба и другие события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
8Показаны самые красивые станции Парижского метрополитена
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
07:45 (мск), источник: Ведомости

Посол России заявил о попытках США исказить информацию о работе дипмиссий

Пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс ввел журналистов в заблуждение, когда, отвечая на вопрос о трудностях работы американской и российской дипмиссий в обеих странах сформировал впечатление, будто проблемы появились «вчера» и в них виновата Москва. Об этом говорится в заявлении чрезвычайного и полномочного посла России в США Анатолия Антонова, опубликованного в Facebook.

Источник: AP 2021

«Сожалеем, что коллега оказался не готов к столь серьезному разговору с журналистами и ввел их в заблуждение в отношении истинного положения дел. Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны», — заявил посол.

Антонов отметил, что Вашингтону неоднократно предлагалось взаимно «обнулить» действующие ограничения на деятельность загранучреждений, однако подобные призывы «услышаны не были». Посол опроверг утверждения США, будто Россия настолько усложняет деятельность американских дипмиссий, что те не смогут выполнять некоторые функции.

Антонов добавил, что попытки американской стороны обвинить во всем Москву, «а самим предстать в “белых фраках”, вызывают недоумение».

Ранее Прайс заявил изданию National Interest, что из-за введенного Москвой запрета для посольств США нанимать россиян и граждан третьих стран условия работы американских дипломатов значительно усложнятся. Антонов же сказал, «никто не запрещает» Вашингтону «полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников».

«Реализация нашей контрмеры в отношении американских представительств как раз и направлена на восстановление баланса дипприсутствия — российского в США и американского в России», — пояснил российский посол.

Накануне Антонов рассказал, что посольство России в США получило список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября из-за истечения срока виз. На данный момент сотрудники дипмиссий, по его словам, находятся в условиях беспрецедентных ограничений. Так, например, американские власти отменяют визы супругов и детей российских служащих без объяснения причин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как женщины осваивают специальности, еще недавно считавшиеся чисто мужскими
Пролетая над гнездом ястреба
Как Швеция пережила пандемию без введения строгого карантина
Новозеландская спортсменка выиграла в Токио два золота за день
На Украине объяснили провал в борьбе с «Северным потоком — 2»
Госсекретарь США обвинил Лукашенко в подрыве духа Олимпиады
Ученые: у 70% перенесших COVID симптомы сохраняются месяцами
Пандемия привела к увеличению трат населения России на одежду
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
В США озвучили доказательства утечки коронавируса из лаборатории В докладе республиканца Майкла Маккола также утверждается, что в Уханьском институте вирусологии могла идти работа над генным изменением вирусов.
Hi-Tech
Мы нашли самый дешевый смартфон Xiaomi. Он стоит копейки Интересное находка в интернет-магазинах не оставит вас равнодушным
Горячие темы на Авто
Капитализм, социализм... Какая разница? 350
Не смогу водить машину? Или инструктор "чудак"? 155
Арктический гектар. 107
Есть непонимание и у меня. 97
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Дети
Женя из «Ранеток» стала мамой во второй раз Певица принимает поздравления
Леди
Телеведущая Ольга Шелест: «Я похудела благодаря книге» Из этого интервью ты узнаешь, как похудеть и бросить курить с помощью чтения
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь