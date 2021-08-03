Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 августаЦеремония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве, первая экспедиция Христофора Колумба и другие события, произошедшие в этот день в разные годы
Фоторепортажи
12Пламя Севера: в Карелии бушуют лесные пожары
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

В Латвии предложили разрешить пограничникам стрелять по нелегальным мигрантам

Депутат сейма Латвии от национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Янис Домбрава предложил разрешить сотрудникам пограничной службы применять оружие в случае нелегального пересечения границ мигрантами со стороны Белоруссии. Об этом сообщает Baltijas Balss.

Источник: AFP 2021

По его словам, на фоне увеличения потока беженцев это может предотвратить усугубление миграционного кризиса в стране. Он пояснил, что пограничники должны сразу принимать меры по пресечению любых попыток нелегальной миграции, а не тратить время на установление личностей мигрантов. В этой связи стрельба по нелегалам представляется депутату вполне обоснованной.

Читайте также
В Госдепе объяснили требование к 24 российским дипломатам покинуть США

Домбрава добавил, что другой превентивной мерой борьбы с нелегальной миграцией в стране может стать введение штрафов в отношении беженцев, вплоть до конфискации имущества. «Мы не должны пытаться повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу», — заявил политик.

Ранее Домбрава заявил о необходимости привлечения войск НАТО для урегулирования иммиграционного кризиса на границе Литвы с Белоруссией. По его мнению, нелегальная миграция из стран Ближнего Востока в Европу может приобрести характер военного вторжения.

3 июля Латвия усилила охрану на границе с Белоруссией из-за большого числа мигрантов, прибывающих в соседнюю Литву. В сложившейся ситуации Латвия, Литва и Эстония обвинили Белоруссию и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер заслуженный артист России Анатолий Рудаков
Объяснено появление новых штаммов коронавируса
Никита Нагорный выиграл на перекладине третью медаль Игр в Токио
ЦБ объявил о поиске претендентов на покупку банка «Открытие»
Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян
Певица МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку
Дым от пожаров в Турции затянул небо над Средиземным морем
В России ужесточат правила прохождения техосмотра
День арбуза: в чем польза и вред самой летней ягоды (фото)
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Полковник МВД: как избежать повторения теракта?
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Где был ваш дом во времена динозавров. Интерактивная карта покажет Посмотрите сами
Горячие темы на Авто
Капитализм, социализм... Какая разница? 350
Не смогу водить машину? Или инструктор "чудак"? 159
Арктический гектар. 109
Есть непонимание и у меня. 97
Товары для дома
Выбираем настоящий китайский чай (фото)
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Дети
Беременная Арзамасова в обтягивающем платье удивила поклонников Актриса показала округлившийся живот.
Леди
Новая возлюбленная Мамаева раскрыла подробности их романа Стало известно, когда у Павла начались новые отношения
Дом
Как выглядит квартира 82-летней Федосеевой-Шукшиной
Самые полезные кулинарные лайфхаки из тиктока
Идеи подарков: 7 красивых банок домашнего варенья
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь