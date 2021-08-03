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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Колесникова рассказала о предложении дать интервью «а-ля Протасевич»

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится в минском СИЗО, рассказала, что ей предлагали дать интервью государственному телевидению наподобие того, с которым выступал бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Источник: AFP 2021

«Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня “услышали” и предложили сниматься в кино а-ля Роман», — заявила Колесникова.

По словам оппозиционерки, она согласилась дать интервью при условии, что расскажет шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме.

Оппозиционерка утверждает, что ей предлагали написать прошение о помиловании, однако она отказалась, поскольку не считает себя виновной.

«Это банда подлых, трусливых наперсточников, и странно было бы им доверять. Они же всегда врут. Не верь, не бойся, не проси и смейся — это мой принцип общения с ними», — отметила Колесникова.

При этом она подчеркнула, что не осуждает тех, кто согласился сотрудничать со следствием, чтобы выйти на свободу.

Колесникову обвиняют в призывах к действиям против национальной безопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Протасевич был задержан в мае, когда летел вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой, из Афин в Вильнюс. Самолет посадили в минском аэропорту после сообщения об угрозе взрыва, которая не подтвердилась. Позже он дал интервью, в котором признался в организации массовых беспорядков и добавил, что хочет все исправить и жить обычной спокойной жизнью. Мать Протасевича заявила, что его пытали в СИЗО.

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