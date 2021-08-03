20:48 (мск), источник: ТАСС
Глава МИД Литвы заявил, что среди проникающих из Белоруссии нелегалов есть россияне
Мантас Адоменас указал, что Вильнюс ведет диалог с Москвой об их возвращении.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россияне вместе с нелегальными мигрантами из других стран также пересекают
«У нас был диалог с представителем Российской Федерации, потому что там [среди нелегалов] есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать», — сказал замминистра, комментируя миграционный кризис на границе с Белоруссией.
По словам дипломата, Турция «почти не играет никакой роли» в возникновении миграционных потоков в Литву, в отличие от Ирака. «Граждане Ирака составляют почти две трети мигрантов. И, конечно, у нас были и будут переговоры с властями Ирака, иракских регионов, из которых они [мигранты] происходят. Так же, как и с другими странами», — подчеркнул Адоменас.
Как указал представитель литовского дипведомства, переговорный процесс по возвращению мигрантов, «в зависимости от страны и законной базы» их гражданства, «займет разное время». «Надеемся, страны будут заинтересованы, чтобы их граждане не мерзли в палатках в литовскую зиму. Мы надеемся на сотрудничество со странами истока [миграционных потоков]», — добавил дипломат.
С начала года на