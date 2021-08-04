Премьер-министр Финляндии вернула бюджету €10 тысяч за свои завтраки

11:05 (мск), источник: Секрет Фирмы
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Речь идёт о бюджетных расходах по льготе, которую предоставили Марин, пока она жила в резиденции главы правительства Кесяранта в Хельсинки, сообщила газета Uutissuomalainen. За 2020 год накопилась сумма в €10 100 (874 000 рублей).
Глава кабмина также планирует вернуть и средства, которые потратили на питание её семьи в этом году, — €4200 (363 000 рублей). Их Санна Марин намерена перечислить до конца августа, уточнила газета.
В мае 2021 года местные СМИ выяснили, что для Марин и её семьи, которая живёт в премьерской резиденции Кесяранта в Хельсинки, за счёт бюджета закупаются продукты для завтраков примерно на €300 в месяц. В канцелярии кабмина в ответ заявили, что деньги на еду получали и другие
В окружении политика настаивали, что премьер не знала, что закупка завтраков в резиденции не входит в госрасходы, и сама она в них участие не принимала. После поднятой шумихи Санна Марин решила добровольно возместить потраченные на неё бюджетные средства.
После скандала
Это не первый коррупционный скандал, в котором оказывается замешан финский премьер. Предшественник Марин центрист Юха Сипиля подозревался в том, что компания его родственников Katera Steel незаконно получила контракт на €500 000 от государственного концерна Terrafame. Проверка канцлера юстиции факта коррупции не выявила.