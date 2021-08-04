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11:05 (мск), источник: Секрет Фирмы

Премьер-министр Финляндии вернула бюджету €10 тысяч за свои завтраки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин вернула деньги за завтраки, которые обходились налогоплательщикам в €850 в месяц (почти 74 000 рублей по текущему курсу).

Источник: AFP 2021

Речь идёт о бюджетных расходах по льготе, которую предоставили Марин, пока она жила в резиденции главы правительства Кесяранта в Хельсинки, сообщила газета Uutissuomalainen. За 2020 год накопилась сумма в €10 100 (874 000 рублей).

Глава кабмина также планирует вернуть и средства, которые потратили на питание её семьи в этом году, — €4200 (363 000 рублей). Их Санна Марин намерена перечислить до конца августа, уточнила газета.

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В мае 2021 года местные СМИ выяснили, что для Марин и её семьи, которая живёт в премьерской резиденции Кесяранта в Хельсинки, за счёт бюджета закупаются продукты для завтраков примерно на €300 в месяц. В канцелярии кабмина в ответ заявили, что деньги на еду получали и другие премьер-министры. Однако позже выяснилось, что в случае Марин речь идёт о более крупной сумме. С января 2020 года по май 2021 года на покупку продуктов для семьи премьера потратили из бюджета более €14 300, то есть порядка €850 в месяц.

В окружении политика настаивали, что премьер не знала, что закупка завтраков в резиденции не входит в госрасходы, и сама она в них участие не принимала. После поднятой шумихи Санна Марин решила добровольно возместить потраченные на неё бюджетные средства.

После скандала пресс-служба Налоговой администрации Финляндии указала, что канцелярия премьера выработает новые инструкции по поводу услуг, предоставляемых в премьерской резиденции, и изменит существующую практику.

Это не первый коррупционный скандал, в котором оказывается замешан финский премьер. Предшественник Марин центрист Юха Сипиля подозревался в том, что компания его родственников Katera Steel незаконно получила контракт на €500 000 от государственного концерна Terrafame. Проверка канцлера юстиции факта коррупции не выявила.

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