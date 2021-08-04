Шойгу назвал выдвижение от «Единой России» высочайшим доверием

Помимо министра обороны лидерами общефедерального предвыборного списка партии стали глава МИДа Сергей Лавров, главврач горбольницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
В интервью газете «Комсомольская правда» Шойгу рассказал, что его согласия «не требовалось».
Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал.
Он добавил, что «непосредственно участвовал» в создании партии, и поэтому у него «всегда особое» отношение к ней.
Голосование на выборах в этом году будет трехдневным — с 17 по 19 сентября. Как выяснили источники «Ъ» в «Единой России», 9 августа партия планирует презентовать свой штаб общественной поддержки. Предполагается, что в мероприятии примут участие пять лидеров ее предвыборного списка.