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12:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу назвал выдвижение от «Единой России» высочайшим доверием

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает высочайшим доверием предложение возглавить федеральный список партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Помимо министра обороны лидерами общефедерального предвыборного списка партии стали глава МИДа Сергей Лавров, главврач горбольницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

В интервью газете «Комсомольская правда» Шойгу рассказал, что его согласия «не требовалось».

Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал.
Сергей Шойгу

Он добавил, что «непосредственно участвовал» в создании партии, и поэтому у него «всегда особое» отношение к ней.

Голосование на выборах в этом году будет трехдневным — с 17 по 19 сентября. Как выяснили источники «Ъ» в «Единой России», 9 августа партия планирует презентовать свой штаб общественной поддержки. Предполагается, что в мероприятии примут участие пять лидеров ее предвыборного списка.

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