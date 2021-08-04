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14:14 (мск), источник: РБК

Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за революции в энергетике

Новые технологии в энергетике — это революция, которая сформирует новую мировую элиту XXI и XXII веков, считает Анатолий Чубайс. Для России энергопереход может стать и «уникальным ударом», и новой возможностью.

Источник: РИА "Новости"

Новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков, предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения этой проблемы. РБК ознакомился с копией письма. Его содержание подтвердил источник РБК, знакомый с повесткой этой встречи, которая прошла в конце июня в закрытом формате.

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По мнению Чубайса, российскую экономику может ожидать «уникальный» удар в связи с новой технологической революцией в мире, однако она же открывает перед страной и новые возможности.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», — говорится в письме.

Чубайс считает, что мировая экономика вступила в период технологической революции, «сопоставимой только с процессами конца XVIII — начала XIX веков». «Я имею в виду совсем не популярную, с моей точки зрения малоосмысленную, Четвертую промышленную революцию, а ту, которая называется глобальным энергопереходом», — написал Чубайс.

По его мнению, новая промышленная революция «не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII—XIX вв.еков». Отличий нет «ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности». Зато она отличается «в скорости — она займет всего около 30−50 лет», написал Чубайс.

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Как сообщали источники РБК, в июне премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о создании рабочих групп «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу» — снижению спроса на традиционное топливо на фоне развития альтернативной энергетики.

Куратором групп станет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Это решение принималось на фоне планов Китая по борьбе с изменением климата и радикальных инициатив ЕС по защите своего рынка от «грязных» товаров. «Стоит задача определить риски и возможности глобального энергоперехода для российской экономики, оценить сценарии по всем развилкам и выработать оптимальный. Важно обеспечить сбор достоверных данных, координацию ведомств, организаций и экспертов», — описал работу источник, близкий к правительству.

Собеседники РБК также рассказали, что за последний месяц в правительстве прошла серия дискуссий в закрытом режиме о подготовке России к начавшейся перестройке глобальной экономики в направлении низкоуглеродного развития. Предварительный состав «климатических» рабочих групп был сформирован летом, а вице-премьеры проводили закрытые совещания, на которых обсуждали предварительные результаты анализа рисков и возможностей для России.

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