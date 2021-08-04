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20:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Российский президент Владимир Путин одобрил проект соглашения между Россией и Южной Осетией о двойном гражданстве, а также об упрощенной процедуре получения гражданства РФ южноосетинскими гражданами.

Источник: Reuters

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании соглашения между Российской Федерацией и республикой Южная Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства», — говорится в документе. В нем также сказано, что предварительно проработанный с южноосетинской стороной проект соглашения одобрен, однако российский МИД может вносить в него незначительные изменения.

Согласно документу, граждане одного государства, России или Южной Осетии, вправе получить гражданство другого без отказа от первого.

При этом Россия предоставит гражданам Южной Осетии старше 18 лет право на упрощенную процедуру получения гражданства.

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