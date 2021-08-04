4 августа, источник: Известия
Великобритания передаст Украине два списанных противоминных корабля
Великобритания передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown, которые завершили службу в рядах Королевского
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«Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиною в 175 тыс. миль в течение 21 года для “Рэмзи” и 185 тыс. миль за 20 лет для “Блита”, поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря», — указано в сообщении.
Корабль «Рэмзи», как уточняется, покинул свой порт приписки в Фаслейне (главная база флота Шотландии) в последний раз в августе 2020 года. Тогда он направился в Росайт, где прошел работу по подготовке к его официальному выводу из эксплуатации.
Ранее в марте атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине коммодор Королевских ВМС Тим Вудс в интервью газете «День» заявил, что кораблестроительная промышленность Великобритании спроектирует новые ракетные катера специально для Украины. Вудс уточнил, что подобное решение принято в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение
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Вместе с тем в конце июля стало известно, что в Киеве ожидают получить первый корвет класса ADA, который строится в Турции для украинских
В июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страна приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории.
В марте прошлого года замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что украинский флот сможет изменить баланс сил в Черном море, если получит американские списанные корабли. По его словам, «секонд-хенд-флот» станет успехом для Киева.