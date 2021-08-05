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01:50 (мск), источник: Известия

Ревакцинацию в Вооруженных силах России начнут с подразделений ПВО

В Вооруженных силах России одними из первых ревакцинацию от коронавируса пройдут защитники воздушного пространства (ПВО). Об этом в среду, 4 августа, «Известиям» рассказали источники в Минобороны страны.

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Источник: Известия

По словам экспертов, в приоритетном порядке на повторные прививки отправляют военнослужащих, которые контролируют обстановку в небе. Среди них — расчеты зенитных систем С-300 и С-400, экипажи перехватчиков МиГ-31, личный состав радиотехнических подразделений.

«Военнослужащие — это достаточно узкое профессиональное сообщество, они в массовом порядке находятся в тесном контакте друг с другом. Это создает особый риск. Если упустить ситуацию, последствия могут быть катастрофическими — понятно, что больная армия никакое государство не спасет», — рассказал в беседе с «Известиями» военный эксперт и кандидат химических наук Олег Желтоножко.

Как сообщили источники, вакцинация людей, обеспечивающих жизнедеятельность государства, в том числе военных, медиков и других, — первоочередная задача.

Кампания по вакцинации в армии и на флоте началась в конце прошлого года. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, два месяца назад она завершилась. Сейчас ведомство организует вакцинацию молодого пополнения, которое пришло в войска в ходе весеннего призыва, а также повторных прививок для тех, у кого подошел срок.

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