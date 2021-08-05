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05:43 (мск), источник: ТАСС

Помощник Байдена обсудил с послами «Бухарестской девятки» меры по «Северному потоку — 2»

ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил в среду по телефону с послами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония) меры американской администрации по «устранению рисков», связанных с газопроводом «Северный поток — 2», взаимодействие с Россией и Белоруссию. Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Источник: AP 2021

Салливан рассмотрел с собеседниками политику и деятельность США в регионе.

«Салливан проинформировал послов о подходе США по энергетической безопасности в Центральной Европе, в том числе о принимаемых администрацией [президента Джо] Байдена вместе с партнерами мерах по устранению рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток — 2”, — отметили в СНБ. — Он [помощник президента] также рассказал о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского (30 августа в Вашингтон — прим. ТАСС), обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии, предоставил обновленную информацию о взаимодействии США с Россией».

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Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае якобы «использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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