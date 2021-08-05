Помощник Байдена обсудил с послами «Бухарестской девятки» меры по «Северному потоку — 2»

Салливан рассмотрел с собеседниками политику и деятельность США в регионе.
«Салливан проинформировал послов о подходе США по энергетической безопасности в Центральной Европе, в том числе о принимаемых администрацией [президента Джо] Байдена вместе с партнерами мерах по устранению рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток — 2”, — отметили в СНБ. — Он [помощник президента] также рассказал о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленского (30 августа в Вашингтон — прим. ТАСС), обсудил общие обеспокоенности в отношении Белоруссии, предоставил обновленную информацию о взаимодействии США с Россией».
Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
США и Германия 21 июля достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае якобы «использования энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе» и «агрессии в отношении Украины», заявили в Госдепартаменте.
Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.