Чиновников обяжут голосовать в советах директоров компаний по госдирективам

Как пояснил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов, в стране давно сложилась и широко применяется практика, когда чиновники в составе совета директоров представляют интересы государства на основе письменных директив, а не своего мнения.
«Очевидно, что представитель интересов государства не должен и не может голосовать иначе, чем указано в директиве. Это следует прямо закрепить в законе, исключив возможность отклонения представителя от позиции, изложенной в документе», ― сообщил замминистра.
В то же время, если решение о голосовании «за» или «против» принимается не самим представителем, то на него не может быть возложена ответственность как на члена совета директоров, констатировал Илья Торосов. Согласно тексту законопроекта, при необходимости ее понесет орган власти, выпустивший директиву.
У чиновника может возникнуть противоречие между его позициями как физлица и госслужащего, и законопроект устраняет этот риск, полагает член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. Кроме того, она уверена, что представлением директивы исключается внешний коррупционный элемент.
Поддержали предложения Минэка и в РСПП. Вице-президент объединения Александр Варварин согласился, что предъявлять требования о возмещении ущерба чиновникам, проголосовавшим по директивам, несправедливо. Они разрабатываются органами власти на коллегиальной основе, и отдельный, даже высокопоставленный госслужащий, может не оказывать существенного влияния на их выпуск и содержание. Кроме того, в совет директоров входят представители совершенно разных органов и разного уровня, и многие могут даже не участвовать в создании директив, пояснил эксперт.
Поправки Минэкономразвития усиливают роль государства в советах директоров: чиновники будут обязаны следовать жесткому регламенту, не имея возможности при необходимости отступить от него, основываясь на своем экспертном суждении, отметил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Роль каждого отдельного представителя государства в таких ситуациях и вовсе сводится к нулю, полагает он.
При этом персональной ответственности, от которой госслужащих планируют оградить, фактически они не несли никогда: еще ни разу чиновников не снимали с должности и не штрафовали за неверные решения органов управления, добавил Георгий Остапкович.
В РЖД, «Русгидро», «Россетях», «Ростелекоме», Сбербанке, ВТБ и ряде других организаций, в состав советов директоров которых входят госслужащие, не ответили на запрос «Известий».