08:46 (мск), источник: Газета.Ру
Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну из России
Власти Украины
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Изменения не касаются лишь тех, кто полностью привит вакцинами, внесенными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которым вкололи хотя бы одну дозу вакцины и у них есть соответствующий документ.
Таких лиц обязали проходить 14-дневнюю самоизоляцию без права ее досрочного завершения. Она начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращена ни в каком случае.
Для других категорий прибывающих в страну иностранцев и украинских граждан вводится самоизоляция в течение 10 дней, которую можно прекратить, сдав на Украине тест -ПЦР или пройти тестирование
Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства
Новые правила о самоизоляции не касаются лиц до 18 лет и украинцев, покинувших страну до 4 августа.