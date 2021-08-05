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08:46 (мск), источник: Газета.Ру

Украина из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну из России

Власти Украины из-за коронавируса решили ужесточить правила въезда в страну для граждан из России и Индии. Об этом в Facebook cообщает пресс-служба украинского МВД. В заявлении сказано, что в четверг, 5 августа, начинают действовать принятые правительством Украины новые условия пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда. Правила распространяются как на граждан иностранных государств, так и на украинцев.

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Источник: AP 2021

Изменения не касаются лишь тех, кто полностью привит вакцинами, внесенными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или украинцев, которым вкололи хотя бы одну дозу вакцины и у них есть соответствующий документ.

В сообщении также отмечается, что главное внимание будет уделяться лицам (независимо от гражданства), въезжающим на Украину из России или Индии и находившимся в этих странах более семи дней в течение последних двух недель.

Таких лиц обязали проходить 14-дневнюю самоизоляцию без права ее досрочного завершения. Она начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращена ни в каком случае.

Для других категорий прибывающих в страну иностранцев и украинских граждан вводится самоизоляция в течение 10 дней, которую можно прекратить, сдав на Украине тест -ПЦР или пройти тестирование экспресс-методом. Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия на Украину. При пересечении границы иностранец, у которого нет необходимых документов о вакцинации, должен скачать приложение «Вдома». Если иностранный гражданин откажется или у него не будет возможности установить такую программу, то его не пустят на территорию страны.

Для пересечения украинской границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны показать страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации препаратами, которые ВОЗ включила в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Новые правила о самоизоляции не касаются лиц до 18 лет и украинцев, покинувших страну до 4 августа.

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