Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
10День арбуза: польза и вред самой летней ягоды
06:44 (мск), источник: Известия

Страны Запада призвали РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии

Ряд западных стран в совместном заявлении призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Документ распространил Совет безопасности (СБ) ООН в четверг, 5 августа. Его, в частности, подписали США, Великобритания, Франция, Эстония, Ирландия, Норвегия и Албания.

31
фотография
31
фотография
31
фотография

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии», — сказано в тексте.

Заявление, как отмечается, приурочено к 13-й годовщине августовских событий 2008 года, когда Москва признала обе республики, отразив вооруженную агрессию Грузии против них.

Читайте также
Путин одобрил проект соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя данное заявление, назвал обращение западных стран «фантомными болями», а независимость Абхазии и Южной Осетии — «реальностью, которую нельзя игнорировать».

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

Грузия не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами. Граница Южной Осетии с Грузией по решению югоосетинских властей была полностью закрыта с сентября 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рейс, два, три: в отрасли ожидают увеличения авиаперелетов на курорты Египта
Дали по бахче: Минсельхоз прогнозирует рост урожая арбузов и дынь на 20,8%
Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план
МОК осудил издёвки российских телеканалов над трансгендером
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России
Американская газета нашла «секретное оружие» России на Олимпиаде
ВМС Британии сняли с вооружения два корабля и отдадут их Украине
Помощник Байдена обсудил с послами меры по «СП-2»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Онколог перечислил признаки рака желудка на ранней стадии Он порекомендовал людям старше 45 лет пройти онкоскрининг.
Hi-Tech
Раскрыта тайна происхождения лунной воды Она «прячется» в особых местах
Авто
Какой штраф будет, если водитель «срезал» поворот на перекрестке? Дорожные службы иногда допускают ошибки и расчерчивают разметку на перекрестках таким образом, что она выдается на территорию пересечения проезжих частей, пересекая оптимальную траекторию движения машин.
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Модели в Советском Союзе и сейчас: такая разница
Счастливый папа и муж: Богатырев показал сына
Леди
Новая возлюбленная Мамаева раскрыла подробности их романа Стало известно, когда у Павла начались новые отношения
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь