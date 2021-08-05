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04:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэкономики предложило увеличить госрасходы на 1,8 трлн руб. на три года

Минэкономики подготовило предложения по увеличению госрасходов в 2022—2024 годах. Ведомство хочет увеличить их на 1,8 трлн руб. за счет сохранения корректировки бюджетного правила и наращивания заимствований.

Источник: РИА "Новости"

Перечень мер приводится в письме замглавы Минэкономики Полины Крючковой в аппарат правительство, передают «Ведомости». Ведомство не ответило на запрос газеты.

Минфин считает, что пока преждевременно говорить о «конкретных бюджетных параметрах». Минэкономики считает, что прогноз доходов бюджета нужно повысить, исходя из обновленного макропрогноза. Его нужно увеличить на 2,4 трлн руб. в сумме на три года.

По информации «Ведомостей», Минфин предлагает увеличить доходы на 1,7 трлн руб. Уточненный план расходов Минфина предполагает на 1,1 трлн руб. меньше трат, чем у Минэкономики.

Минэкономики предлагает временно сохранить корректировку бюджетного правила, которая была внесена на период пандемии. Также ведомство хочет зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета в действующих параметрах.

Для этого нужно перенести на следующие два года действующий прогноз по этому показателю, который установили до сделки ОПЕК+. Программу заимствований предлагается нарастить на 840 млрд руб.

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