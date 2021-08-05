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05:12 (мск), источник: Известия

Минпромторг предупредил о риске дефицита иммуноглобулина в регионах

В Минпромторг России поступает информация из регионов о нехватке препарата иммуноглобулин, рассказали «Известиям» в ведомстве. Министерство уведомило Росздравнадзор о «риске возникновения дефектуры» лекарства из-за низкой предельной отпускной цены на торгах.

Источник: РИА "Новости"

«Препарат стал дефицитным во всем мире из-за того, что во время пандемии снизилась активность доноров, стало недостаточно сырья — плазмы крови. Во-вторых, увеличилось потребление иммуноглобулина за счет больных COVID-19. Чтобы преодолеть дефицит, России нужно перерегистрировать предельные отпускные цены, а также наращивать отечественное производство иммуноглобулина. Сейчас российского производства недостаточно», — указал академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

О дефиците препарата сообщают пациенты в 80% регионов России, заявил «Известиям» председатель ОППИД Антон Емелин. К ним относятся Санкт-Петербург, Краснодарский и Приморский края, Нижегородская, Астраханская, Воронежская, Ленинградская и Московская области, а также республики Башкирия и Чувашия.

Курс для взрослого, который нужно проводить ежемесячно, стоит порядка 100 тыс. рублей. Если пациент не получит терапию по льготе и не изыщет средств на лечение самостоятельно, для него становится смертельно опасной даже обычная простуда. При этом заменить иммуноглобулин другими препаратами нельзя.

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