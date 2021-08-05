Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

По его словам, американские власти намерены возобновить международный туризм, что будет способствовать развитию бизнеса для авиакомпаний и туриндустрии. Однако Вашингтон не готов ради этого немедленно снимать ограничения, так как на территории США и других стран наблюдается рост числа заразившихся дельта-штаммом, отметил он.
Представитель администрации допустил дальнейший рост числа заболевших, поэтому, по его словам, власти США на этом этапе сохранят существующие ограничения на въезд иностранцев.
По его словам, в планах у Байдена поэтапное смягчение ограничений, основным принципом которого будет обязательная вакцинация для прибывающих в США, за некоторыми исключениями. Собеседник агентства сообщил, что рабочие группы при администрации президента разрабатывают соответствующий план, чтобы быть готовыми к переходу на «новую систему» в любое время.
В настоящее время запрет на въезд в США касается большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза, за исключением постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по показателям заболеваемости и смертности от COVID-19. Так, за весь период пандемии в стране коронавирусом заразились более 35 млн человек, из которых почти 615 тыс. скончались.