Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 августаМеждународный день светофора, первый победный салют и другие события, произошедшие в этот день в разные года
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
11Празднование Дня ВДВ
07:59 (мск), источник: РБК

Байден решил ввести требование обязательной вакцинации для въезда в США

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранцы, желающие въехать на территорию страны, должны быть полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

По его словам, американские власти намерены возобновить международный туризм, что будет способствовать развитию бизнеса для авиакомпаний и туриндустрии. Однако Вашингтон не готов ради этого немедленно снимать ограничения, так как на территории США и других стран наблюдается рост числа заразившихся дельта-штаммом, отметил он.

Представитель администрации допустил дальнейший рост числа заболевших, поэтому, по его словам, власти США на этом этапе сохранят существующие ограничения на въезд иностранцев.

По его словам, в планах у Байдена поэтапное смягчение ограничений, основным принципом которого будет обязательная вакцинация для прибывающих в США, за некоторыми исключениями. Собеседник агентства сообщил, что рабочие группы при администрации президента разрабатывают соответствующий план, чтобы быть готовыми к переходу на «новую систему» в любое время.

В настоящее время запрет на въезд в США касается большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза, за исключением постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по показателям заболеваемости и смертности от COVID-19. Так, за весь период пандемии в стране коронавирусом заразились более 35 млн человек, из которых почти 615 тыс. скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
Ученые заявили о падении эффективности вакцин и предложили план
МОК осудил издёвки российских телеканалов над трансгендером
Запад призвал Россию отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Обнародованы промежуточные итоги испытаний «ЭпиВакКороны»
Американская газета нашла «секретное оружие» России на Олимпиаде
В ВОЗ оценили уровень заболеваемости COVID-19 в России
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Hi-Tech
Раскрыта тайна происхождения лунной воды Она «прячется» в особых местах
Авто
Какой штраф будет, если водитель «срезал» поворот на перекрестке? Дорожные службы иногда допускают ошибки и расчерчивают разметку на перекрестках таким образом, что она выдается на территорию пересечения проезжих частей, пересекая оптимальную траекторию движения машин.
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
Майкл Фассбендер и Алисия Викандер стали родителями Папарацци сфотографировали актера с малышом на руках  
Леди
Новая возлюбленная Мамаева раскрыла подробности их романа Стало известно, когда у Павла начались новые отношения
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь