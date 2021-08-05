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13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Зеленский сравнил ситуацию в Донбассе с Берлинской стеной

Президент Украины считает большой ошибкой оставаться жить в Донбассе в том случае, если «считаешь, что наше дело правое, нам в Россию и мы русские». Людям с такими убеждениями Владимир Зеленский посоветовал уже сейчас ехать и искать себе место в России «во имя своих будущих детей и внуков», потому что счастья для них в регионе не будет. В ДНР назвали такие высказывания проявлением «этноцида».

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, которые считают эту землю частью России, переехать в РФ. Об этом он заявил в опубликованном в четверг, 5 августа, интервью телеканалу «Дом», вещающему на территорию Донбасса и Крыма на русском языке.

По словам Зеленского, Донбасс «никогда не станет частью России» и над этой территорией рано или поздно будет восстановлен украинский контроль.

Он привел в пример Берлинскую стену, которая в конце концов рухнула.

Жители оккупированного Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и считаешь, что «наше дело правое, нам в Россию и мы русские», то это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией… Это как стена в Германии, которая была. В любом случае люди, история воспользуются моментом и стена рухнет.
Владимир Зеленский

Он посоветовал жителям Донбасса, которые чувствуют себя русскими, «уже ехать и искать себе место в России во имя своих будущих детей и внуков». Зеленский убежден, что «без Украины на этой территории цивилизации не будет», поскольку в нынешнем «отрезанном» виде регион развиваться не сможет. Поэтому, по словам президента Украины, «счастья для этих людей там не будет».

«Держаться там»

В то же время Зеленский предложил жителям Донбасса, считающим регион украинским, «быть там, держаться и ждать исторического момента», которым воспользуются в Киеве для воссоединения территорий.

Ранее президент Украины заявил, что россияне никогда не будут любить Крым «так, как украинцы».

Он назвал полуостров «своей землей», а его возвращение под контроль Киева — вопросом времени. Власти Крыма, в свою очередь, пригласили Зеленского посетить полуостров в качестве туриста.

Реакция Москвы и Донецка

Комментируя сегодняшнее выступление Зеленского, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал на его неспособность «говорить какие-то конструктивные вещи».

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«Есть рассуждения поверхностные, неглубокие. Дело в том, что в Донбассе живут люди, корни которых могут веками уходить в прошлое, то есть туда очень давно приехали их предки, они там укоренились, они являются жителями Донбасса во многих поколениях. Местные жители считают Донбасс своей родиной, своей землей, при этом они в подавляющем большинстве считают себя русскими по языку и по культуре», — пояснил «Газете.Ru» сенатор, представляющий Крым в верхней палате российского парламента.

По оценкам Цекова, в конечном счете не Зеленский будет определять будущее Донбасса, а те, кто живет сегодня в этом регионе.

В свою очередь, депутат Народного совета Донецкой народной республики Мирослав Руденко заявил, что «Донбасс — это исторически русская земля».

Что касается призыва к тому, чтобы выезжали все, кто считает, что здесь русская земля, — это наглядный пример того, как относится Украина к значительной части своих сограждан… Перед нами оправдание и проведение политики этноцида. Мы здесь родились, наши предки здесь родились. Я уверен, что ситуация изменится, и не только история, но и судебные органы дадут оценки этим преступлениям, в том числе руководителям этого режима.
Мирослав Руденко
депутат Народного совета Донецкой народной республики

Кризис на Украине

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.

Как утверждают в Киеве, на стороне ДНР и ЛНР в конфликте участвуют и российские вооруженные силы. Москва эти обвинения отвергает.

Напомним, ранее Зеленский допустил, что в крайнем случае — если Киеву не удастся найти способы урегулирования ситуации в Донбассе — решение будет принимать народ на референдуме. Рассматривается в том числе и вариант, который предлагают некоторые политики на Украине — «отказаться от Донбасса и отгородиться от региона стеной».

Александр Ахтырко

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