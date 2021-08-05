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19:34 (мск), источник: РБК

Верховный суд Франции признал конституционность ковид-пропусков

С 9 августа без справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном ПЦР-тесте во Франции не пустят в кафе, междугородный транспорт, больницы.

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Источник: AP 2021

Введение паспортов здоровья во Франции, подтверждающих, что человек вакцинирован, переболел COVID-19 или сдал отрицательный тест ПЦР, и обязательная вакцинация медицинских работников не противоречат Конституции страны. Об этом сообщает France 24 cо ссылкой на решение Верховного суда республики.

Однако суд признал неконституционным увольнение работника здравоохранения с краткосрочным контрактом, который отказался от обязательной прививки, и введение обязательного карантина.

По решению правительства, с 9 августа по 30 сентября санитарный паспорт, в частности, потребуется для входа в кафе и рестораны (как в помещение, так и на террасу), междугородный общественный транспорт (самолеты, поезда, автобусы), медицинские учреждения (за исключением пунктов неотложной помощи). С конца июля без него уже не пускают в музеи, парки, зоопарки, на аттракционы, в кинотеатры, на концерты, фестивали и спортивные мероприятия с участием более 50 человек.

Получить пропуск можно в трех случаях:

  • Вакцинация на выбор препаратами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson;
  • Отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение 48 часов, или тест на наличие антител;
  • Справка о выздоровлении от COVID-19, выданная менее шести месяцев назад

Любой, кто войдет в заведение без предъявления действующего пропуска, может быть оштрафован на €135 за первое нарушение.

Паспорт здоровья нужен с 12 лет. Для подростков в возрасте от 12 до 17 лет требование вступит в силу с 30 августа.

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Верховный суд также одобрил обязательную вакцинацию медицинских работников и немедицинского персонала в больницах, других медицинских учреждениях и домах престарелых, они должны сделать полную прививку до 15 сентября. В то же время суд признал неконституционным увольнение работника здравоохранения с краткосрочным контрактом, который отказался от обязательной вакцинации.

Во Франции на фоне новых ограничений вспыхнули массовые протесты. 31 июля на улицы вышли более 204 тыс. демонстрантов, в том числе 14 тыс. — в Париже. Полиция применяла для разгона демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Противники ограничительных мер обвинили президента страны Эмманюэля Макрона в попрании свобод и дискриминации непривитых. Сам политик назвал отказ от вакцинации безответственным и эгоистичным.

По последним данным, общее число зараженных во Франции за все время пандемии превысило 6 млн человек.

Анна Громова

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