В Бразилии заявили, что поставки «Спутника V» отложили до регистрации препарата в стране

23:02 (мск), источник: ТАСС
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«Соглашение, предусматривавшее покупку 37 млн доз вакцины, было приостановлено в связи с новыми ограничениями со стороны Национального агентства по санитарному надзору [Anvisa], а также отказом от использования препарата в рамках национального плана по иммунизации и отсутствием разрешения на импорт», — говорится в заявлении.
Изначально планировалось, что первые партии российского препарата поступят в страну в апреле, однако «из-за этих препятствий со стороны Anvisa и Минздрава до настоящего времени ни одна доза не поступила в Бразилию».
«Это вызывает сожаление. В Бразилии сейчас наблюдается высокая смертность — более 1 тысячи летальных исходов в день», — приводит
Диас также сообщил, что предназначавшиеся для Бразилии партии «Спутника V» будут отправлены в Аргентину, Боливию и Мексику.
В начале июня Anvisa разрешило импорт и ограниченную вакцинацию в Бразилии «Спутником V», которая должна охватывать не более 1% населения штатов, куда препарат будет поставляться. Как полагает регулятор, этого достаточно для организации иммунизации на начальном этапе с последующим предоставлением ему отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных агентство впоследствии примет решение о последующих поставках.
В середине июля глава Минздрава Марселу Кейрога заявил о готовности ведомства оказать властям штатов помощь в проведении местных исследований эффективности «Спутника V», как того требует регулятор. В самом министерстве при этом считают более приоритетным «получение уже приобретенных доз [других вакцин]», однако не исключают возможность использования российского препарата в будущем после его регистрации в Anvisa.
Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. Сейчас в стране используются препараты
Полностью привиты от коронавируса свыше 42,7 млн бразильцев, еще почти 103 млн человек получили первую дозу вакцины. Первый случай заражения коронавирусом в республике был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (свыше 20 млн человек). По количеству летальных исходов (около 560 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.