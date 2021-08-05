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23:28 (мск), источник: РБК

Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом

Россия в будущем будет сожалеть о шагах, предпринятых в отношении Крыма, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Дом». Прекратить конфликт можно, считает он, но это больше зависит от Путина.

Источник: AP 2021

«Извините меня за такие словосочетания, но российская история будет еще оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Донбасс оказался «не меньшей раной» и даже «более глубокой», поскольку конфликт там повлек многочисленные человеческие жертвы. Однако Крым был первым шагом к разрыву между Россией и Украиной.
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«Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — может быть, на поколение, на два — так друг к другу относятся. Не хотят видеть, не хотят слышать», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что хотел бы прекратить войну на востоке Украины, но признал, что это не в его власти.

«Я считаю (и президент Российской Федерации знает мое мнение), что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, деоккупации наших территорий зависит от одного человека. И точно надо знать, что он с этим живет. И люди на Донбассе должны это понимать. Не должны жить какими-то иллюзиями», — сказал президент Украины.

Он напомнил, что Украина принимала отдельные меры по деэскалации ситуации, и привел в пример решение об открытии пунктов пропуска на линии разграничения. В том, что они так и не заработали, Зеленский обвинил Москву.
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Ранее Зеленский заявил, что полуостров никогда не будет принадлежать России, а новые жители «никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы». «Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите — Ялту и так далее. Сотрите эту историю. Да невозможно это. Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», — отметил президент.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. При этом Украина и страны Запада не признают его результаты и считают полуостров оккупированной территорией. Российские власти говорили, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт.

В ноябре 2019 года представитель президента Украины Владимира Зеленского Антон Кориневич заявил, что администрация действующего главы страны занимается разработкой стратегии по возвращению полуострова под контроль Киева. По его словам, площадкой для решения этого вопроса станет рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав комиссии по вопросам правовой реформы при президенте страны.

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