CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит «генетические чертежи» вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая.
В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.
Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.
ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года.
В начале года специальная миссия ВОЗ отправилась с проверкой в Ухань. В итоге миссия заключила, что версия о распространении вируса из-за инцидента в лаборатории «крайне маловероятна». В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил подобную вероятность. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил он.
Глава ВОЗ указал, что необходима более полная информация от китайской стороны. По его словам, только с ее помощью можно будет исключить версию утечки.
Пекин неоднократно отрицал вероятность искусственного происхождения коронавируса и предостерегал от политизации этого вопроса.