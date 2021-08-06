Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 августаДень Хиросимы, день краха одной из крупнейших империй европейской истории, второй в истории полет в космос, "мягкая посадка" марсохода Curiosity и другие памятные события
Фоторепортажи
13Лесные пожары дошли до Антальи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
01:14 (мск), источник: РБК

CNN узнал о работе спецслужб США над файлами о вирусах лаборатории Уханя

Спецслужбы США получили доступ к данным о вирусах, которыми занималась лаборатория китайского института вирусологии в Ухане, где произошла первая вспышка COVID-19. Об этом сообщили источники CNN. По данным телеканала, речь идет о данных генетических исследований. Точной информации, откуда у американских военных появились подобные файлы, нет. Как отмечает телеканал, обычно такая информация обрабатывается на облачных серверах, поэтому данные могли получить в результате их взлома.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

По словам собеседников CNN, в распоряжение США попал гигантский каталог информации, который содержит «генетические чертежи» вирусов. Для их обработки нужны большие вычислительные мощности, поэтому к анализу спецслужбы привлекли суперкомпьютеры, находящиеся в распоряжении Министерства энергетики США, утверждают источники CNN. Еще одна сложность — кадровая.

В файлах используется китайский язык и есть множество профессиональных терминов. Американским спецслужбам требуются ученые, владеющие этим языком и способные пройти проверку служб безопасности США.

Собеседники CNN в спецслужбах говорят, что полученная информация поможет изучить происхождение коронавируса и, в частности, ответить на вопрос, не была ли пандемия спровоцирована утечкой из уханьской лаборатории.

Читайте также
Изобретатель антисептика допустил существование коронавируса с 2013 года

ВОЗ и США ранее критиковали Китай за отказ предоставить данные о ранних случаях заболевания COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года.

В начале года специальная миссия ВОЗ отправилась с проверкой в Ухань. В итоге миссия заключила, что версия о распространении вируса из-за инцидента в лаборатории «крайне маловероятна». В то же время глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил подобную вероятность. «Я сам был лаборантом, я иммунолог, работал в лаборатории и знаю, что в лаборатории случаются инциденты. Так бывает», — пояснил он.

Глава ВОЗ указал, что необходима более полная информация от китайской стороны. По его словам, только с ее помощью можно будет исключить версию утечки.

Пекин неоднократно отрицал вероятность искусственного происхождения коронавируса и предостерегал от политизации этого вопроса.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Рассматривавшую дело «ночного губернатора Петербурга» судью нашли мертвой
В ВОЗ предупредили о начале «реальной опасности» из-за COVID-19
Умер создатель шалайки Клим Сулимов
В Белоруссии назвали причину смерти иракца на границе с Литвой
Украинская прокуратура заявила об аресте 13 российских самолетов
Эксперты сообщили о росте в России числа скам-писем
Зеленский пообещал, что Россия пожалеет об истории с Крымом
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Онколог перечислил признаки рака желудка на ранней стадии Он порекомендовал людям старше 45 лет пройти онкоскрининг.
Авто
Знаменитости решили продать свои «Феррари» (фото) Музыканты и люди из Формулы 1 решили расстаться с суперкарами и запросили за них весьма немаленькие деньги
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Зеленский решил судьбу Крыма
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь