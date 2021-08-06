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00:51 (мск), источник: Известия

Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете

«Веселящий газ» предлагают запретить продавать физлицам в интернете, а сайты, которые пропагандируют его реализацию даже с указанием возрастного ценза 18+, блокировать в досудебном порядке — для этого потребуется расширить полномочия МВД и Генпрокуратуры. Как выяснили «Известия», с такими инициативами к главе кабмина Михаилу Мишустину обратится зампред комитета Госдумы по регламенту Наталья Костенко.

Источник: Reuters

По ее словам, своим обращением она хочет довести до совершенства ранее принятие нормы, регулирующие распространение психотропных веществ.

«Это совершенно новая сфера контроля для правоохранительных органов. Поэтому мы сейчас мониторим, как эти нормы реализуются. Они вызвали очень большой резонанс в обществе. Мне постоянно присылают списки сайтов и различных заведений, где идет продажа этих веществ, наносящих непоправимый вред здоровью людей и способных привести к смерти», — сообщила парламентарий.

В своем обращении она приводит данные МВД, согласно которым в первом полугодии 2021-го провело 4377 оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга граждан, во время них было изъято 55 баллонов с закисью азота, предназначенного для нецелевого использования. Также в документе уточняется, что было выявлено 29 административных правонарушений по фактам незаконной продажи закиси азота физическим лицам в кальян-барах.

Со ссылкой на правоохранительные органы парламентарий отмечает, что проблема такой незаконной реализации (особенно в кальян-барах) больше всего актуальна в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

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