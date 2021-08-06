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03:08 (мск), источник: Известия

Госдеп выразил сожаление из-за отказа ОБСЕ направить наблюдателей в РФ

Соединенные Штаты сожалеют, что введенные российскими властями ограничения не позволят Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на сентябрьские выборы в Госдуму, заявили в Госдепе 5 августа.

Источник: AP 2021

«Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре», — отмечается в письменном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Он также добавил, что США полностью поддерживают БДИПЧ и Парламентскую ассамблею в их принципиальной позиции, что они не могут эффективно наблюдать за выборами в условиях подобных ограничений.

Как уточнил Прайс, наблюдать за выборами в Думу будет международное сообщество, его целью станет — определить, способствуют ли условия проведению свободных и честных выборов.

4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять наблюдателей на выборы в Госдуму, в том числе по линии БДИПЧ, из-за того что Россия ограничила количество наблюдателей от организации до 60. На следующий день в ОБСЕ заявили, что не будут давать оценку выборам в Госдуму, объяснив это ограничениями из-за пандемии коронавируса.

По словам замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, отказ ОБСЕ посылать наблюдателей, скорее всего, свидетельствует о намерении Запада не признавать результаты голосования. Данное решение организации соответствует общей стратегии Запада по давлению на Россию, посчитал он.

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.

Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17—19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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