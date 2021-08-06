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09:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Члены семей сотрудников посольства США в России могут покинуть страну

В ночь на 6 августа по московскому времени Госдепартамент США внес на своем сайте изменения в раздел о поездках в Россию. Нововведение предусматривает разрешение на добровольный отъезд из России членов семей американских дипломатов и иных сотрудников госструктур США.

Источник: Reuters

Изменения прокомментировал «Ъ» представитель посольства США в Москве: «Разрешенный выезд для членов семьи был одобрен для посольства в Москве. Вводя возможность добровольного отъезда (санкционированного отъезда), Государственный департамент США действует из соображений предосторожности. Решение одобрить добровольный отъезд связано с проблемами безопасности и охраны, возникшими в результате необоснованного решения российского правительства запретить Соединенным Штатам нанимать на работу сотрудников из России или третьих стран, за исключением наших сил охраны на временной основе, что вынудило нас уволить сотни сотрудников по всей России».

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Напомним, Россия и США продолжают «посольские войны», несмотря на вроде бы достигнутые президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом договоренности о необходимости прекращения противостояния в дипломатической сфере.

В ответ на ранее введенные санкции власти РФ лишили дипмиссии США права нанимать на работу россиян, из-за чего американцам к 1 августа пришлось уволить более 180 человек. В МИД РФ, в свою очередь, пожаловались, что власти США грозятся к 3 сентября выслать из страны очередную группу российских дипломатов. В дипведомствах обеих стран вину за сложившуюся ситуацию перекладывают друг на друга.

«Санкционированный отъезд дает членам семьи возможность уехать, если они пожелают. Отъезд не требуется», — добавил в беседе с «Ъ» представитель посольства США в Москве.

По его словам, этот статус будет пересматриваться каждые 30 дней.
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«Госдепартамент принял решение одобрить санкционированный выезд из-за текущих кадровых условий и условий безопасности, связанных с ограничениями, введенными правительством России», — заявил он.

В текущий момент в посольстве США в Москве работает около 120 сотрудников. До начала «посольских войн» в 2016 году их было 1200. Первым выслать российских дипломатов из страны и арестовать российскую дипсобственность распорядился в декабре 2016 года тогдашний президент США Барак Обама.

Елена Черненко

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