Байден разрешил жителям Гонконга, уехавшим в США, оставаться там на полтора года. Пекин негодует

Решение властей США облегчит жизнь нескольких тысяч уже находящихся в США выходцев из Гонконга, где после крупнейшей волны протестов сажают в тюрьмы активистов и закрывают независимые СМИ.
Пекин в пятницу обвинил США в клевете, вмешательстве в свои внутренние дела и в «напрасных попытках стигматизировать» Гонконг, отделяя его от Китая.
США — не первая страна, решившая предоставить убежище гонконгцам, притесняемым из-за принятого Пекином в прошлом году закона о национальной безопасности. Британия предлагает гонконгцам-носителям заморских британских паспортов облегченную процедуру получения гражданства.
Речь потенциально идет о 5,4 млн человек, которые сегодня имеют право получить британское гражданство по упрощенной процедуре. На прошлой неделе британское правительство одобрило создание фонда в 2,6 млн фунтов для помощи в адаптации приехавшим из Гонконга семьям. Глава британского МИД Доминик Рааб назвал шаг Байдена «решением человека с большим сердцем».
Президент Байден, подписывая меморандум о предоставлении убежища выходцам из Гонконга, сослался на «веские причины из области международной политики».
«В одностороннем порядке установив закон Китайской Народной Республики о национальной безопасности в Гонконгском особом административном районе, КНР подорвала права и свободы в Гонконге», — говорится в его заявлении.
Первый приговор по закону о нацбезопасности в Гонконге был вынесен неделю назад. 24-летний гражданский активист Тун Ин-кит получил девять лет лишения свободы. Его обвиняли в том, что 1 июля 2020 года в ходе протестов против тогда еще нового закона он направил свой мотоцикл на группу из трех полицейских, размахивая флагом с надписью: «Свободу Гонконгу! Революция сейчас!».
За последний год по закону о нацбезопасности в Гонконге арестовали более 60 человек, но до приговора дошло пока только дело Тун Ин-кита, хотя еще несколько дел сейчас активно рассматриваются.
Несколько выходцев из Гонконга, опрошенных журналистами, говорят, что очень рады инициативе администрации Байдена. «Я счастлива и очень рада решению Байдена нас не бросать — США нас не бросили», — говорит Мэгги Шум, научная сотрудница из Гонконга, живущая в США.
Глава лоббировавшего решение вашингтонского НКО «Гонконгский демократический совет» Сэмюэл Шу говорит, что решение может коснуться примерно 100 тыс. человек.
«Закручивание гаек в Гонконге продолжается у всех на глазах уже два года, поэтому я считаю, что отправлять людей восвояси, заставлять их возвращаться, притом что многим из них грозит неминуемый арест и уголовное дело, — это просто негуманно и недопустимо. Восемнадцать месяцев — это, как я понимаю, довольно стандартный срок, на который правительство США предоставляет временный статус людям, которые не могут вернуться на родину. И еще хочу заметить, что по указанию президента эти 18 месяцев могут продлеваться», — заявил Шу в интервью Би-би-си.
По официальной статистике в США в 2020 году прибыли около 23 тыс. гонконгцев, годом раньше — около 155 тыс.