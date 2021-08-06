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15:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил правительству дополнительно поддержать людей с низкими доходами

Президент Владимир Путин поручил правительству при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами, сообщается на сайте Кремля. Кабинету министров поручено регулярно вести мониторинг доходов низкодоходных групп граждан.

Источник: РИА "Новости"

«Организовать регулярный мониторинг доходов низкодоходных групп граждан и при необходимости обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки в целях недопущения снижения в реальном выражении доходов низкодоходных групп граждан и обеспечения их роста», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Доклад должен быть представлен 1 ноября. Далее — раз в полгода.

В апреле Путин заявил, что главная задача властей — обеспечить рост реальных доходов граждан. Он отметил, что рост цен «съедает» доходы населения, а принятых ранее мер по недопущению увеличения цен оказалось недостаточно. Президент поручил правительству к 1 июля подготовить систему мер поддержки семей с детьми.

Ранее Росстат сообщал, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% в 2019 году. Общее число бедных россиян по итогам прошлого года составило 17,8 млн.

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