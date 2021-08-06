16:53 (мск), источник: ТАСС
На Украине могут разрешить расчеты криптовалютой
Замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил, что рассчитываться криптовалютой можно будет через посредника.
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КИЕВ, 6 августа. /ТАСС/. Законопроект «О виртуальных активах», принятый ранее на Украине в первом чтении, позволит легально использовать криптовалюты для расчетных операций.
Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации страны Александр Борняков в интервью изданию «Минфин», опубликованном в пятницу.
«В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство на Украине точно так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки», — пояснил он. Замминистра отметил, что, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться «мгновенная конвертация валют».
Проект закона предусматривает, что компании смогут предоставлять услуги для таких конвертаций. «Поэтому на Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютами, но через посредника», — добавил Борняков.
Законопроект «О виртуальных активах» принят в первом чтении в Верховной раде 2 декабря 2020 года. Документ регулирует оборот виртуальных активов в стране, позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении их прав.