02:04 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Польша судит, да судима будет
Евросоюз грозит Варшаве санкциями за неуважение общеевропейских норм.
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Кризис в отношениях Варшавы и Брюсселя стремительно набирает обороты. В пятницу польский министр юстиции (и одновременно генпрокурор) Збигнев Жёбро в интервью газете Rzeczpospolita поднял вопрос о целесообразности дальнейшего членства республики в ЕС. В частности, он заявил, что Польша не обязана состоять в союзе «любой ценой». Министр обвинил Брюссель в «незаконном шантаже», «осуществляемом Судом ЕС», и подчеркнул: политика уступок союзу больше не эффективна и приведет «к постепенной утрате» польского суверенитета. Правда, он оговорился, что выступает не от имени правительства.
Господин Жёбро — лидер правой партии «Объединенная Польша», находящейся в союзе с правящей политической силой «Право и справедливость» (ПиС). Он также один из главных инициаторов масштабной реформы судебной системы, которую консерваторы запустили в 2017 году, через два года после прихода к власти. Польское руководство объясняло необходимость преобразований медлительностью и низкой эффективностью польских судов. Оппозиция же с самого начала усмотрела в шагах властей попытку целиком подчинить себе судебную систему и «похоронить демократию».
Этот орган призван рассматривать дисциплинарные проступки судей Верховного суда и выступать апелляционной инстанцией в аналогичных делах, касающихся прокуроров, адвокатов, нотариусов и других судей. Назначать членов Дисциплинарной палаты был уполномочен Национальный совет судопроизводства, состав которого почти полностью обновили незадолго до начала работы палаты в 2018 году. Немалой критикой был встречен и закон о снижении возраста выхода на пенсию судей, который польское правительство оправдывало необходимостью избавиться от тех, кто начал карьеру при коммунистическом режиме. Фактически речь шла об отставке всех членов Верховного суда — кроме тех, чьи полномочия продлили бы «в ручном порядке».
Все это спровоцировало серьезный конфликт с Брюсселем. В июле 2017 года, когда польский парламент под крики «Позор!» принял закон о реорганизации Верховного суда, Еврокомиссия потребовала отменить реформу
Новый виток кризиса начался в марте этого года. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд с 129-страничным запросом, чтобы тот определил, какое право приоритетней в республике — европейское или национальное. Ответ суд фактически уже дал. 14 апреля он счел необязательным исполнение польскими властями решения Суда ЕС по Дисциплинарной палате, указав: нормы, на которые опирались судьи при принятии решения, «не соответствуют конституции Польши и не имеют приоритета над ней».
Такие шаги Варшавы, ставящие под сомнения ключевые положения договора о ЕС, возмутили Брюссель. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью Financial Times пообещал дать решительный отпор действиям
Отметим, что это далеко не первый серьезный конфликт между ЕС и Польшей. Например, в 2015 году Варшава отказалась придерживаться квот ЕС по приему мигрантов. Противоречия вызывают и другие вопросы, касающиеся ценностей. Так, в ЕС жестко раскритиковали решение об ограничении права на аборты, принятое Конституционным судом Польши в октябре 2020 года. Постоянное возмущение Брюсселя вызывает и политика польского правительства в отношении сексуальных меньшинств, например, введение «зон, свободных от ЛГБТ», в некоторых польских регионах.
В Брюсселе дают понять, что терпение на пределе. 20 июля Еврокомиссия поставила Польше ультиматум: если до 16 августа Варшава не проинформирует союз о принятых мерах по исполнению решения о Дисциплинарной палате, против нее будут введены финансовые штрафные санкции. «Суд ЕС более 30 раз вводил штрафы. Но нигде не прописан ни нижний, ни верхний порог этих санкций…— заявил “Ъ” доцент кафедры международных отношений СПбГУ Игорь Грецкий.— В случае с Польшей речь может идти об 1% ВВП страны, это порядка €5−5,5 млрд в год».
Решение о введении механизма было принято в декабре прошлого года. Это нововведение, против которого выступают Венгрия и Польша, ставит выплаты из бюджета ЕС его участникам в зависимость от соблюдения принципов правового государства. В конце прошлого года господин Моравецкий заявил, что будет блокировать важные решения всего ЕС, если этот механизм реально заработает.
Есть еще один механизм, описанный в учредительных договорах, — лишение голоса в институтах ЕС. «Но он ни разу не был успешно применен. И точно не будет применен в отношении Польши, потому что требует единого мнения среди остальных государств. А Польша и Венгрия — еще одна страна, у которой есть немало разногласий с Брюсселем, — в свое время дали понять, что не дадут друг друга в обиду», — заявил «Ъ» начальник
Глубокие противоречия все чаще вызывают в польских СМИ дискуссии о целесообразности выхода страны из ЕС. Яркие заявления некоторых видных поляков лишь подстегивают такие опасения. Жестче всех высказывается
Членство Польши в ЕС поддерживает абсолютное большинство поляков. Но ситуация постепенно меняется. В ноябре прошлого года, свидетельствует исследование агентства Kantar для TVN и TVN24, желание покинуть союз выражали лишь 8% поляков. Теперь же, согласно июльскому опросу польского исследовательского агентства SW Research, проведенному для Rzeczpospolita, Polexit готовы поддержать почти 17% респондентов. Чуть более 20% своего мнения по этому вопросу пока не сформировали.
Марина Коваленко