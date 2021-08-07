Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку Она все еще находится в отделении реанимации.
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
18Лесные пожары подступают к Афинам
03:54 (мск), источник: ТАСС

CNN: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе

Возможное решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Американские власти могут объявить о новом пакете санкций в отношении Белоруссии в начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в Конгрессе США.

По его сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после президентских выборов в республике. В Минфине, Госдепартаменте и Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и предоставить какие-либо подробности пока не ответили.

Возможное решение американских властей последует за приездом в США экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которая на встрече в белорусской диаспорой в Нью-Йорке заявила, что на встречах в Вашингтоне с представителями администрации США просила о расширении санкций в отношении Минска, но конкретных обещаний не получила.

В свою очередь источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, на прошлой неделе сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Белоруссии, однако не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. «Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить», — добавил он.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Майкла Калви приговорили к условному сроку
«Это фильм ужасов»: глава USADA — о победах России на Олимпиаде
Впервые медаль Олимпийских игр завоевал спортсмен-трансгендер
Стали известны новые подробности побега пятерых заключенных
Мошенники придумали новую схему обмана с дубликатом сим-карты
Туристам в Таиланде запретили пользоваться солнцезащитным кремом
ЕС грозит Варшаве санкциями за неуважение общеевропейских норм
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Вот что случилось после матча гандболисток РФ - Норвегия
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Авто
Россияне массово начали брать машины в кредит — и вот почему Самый большой объем продаж приходится на автомобили марки Lada
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
В Новосибирске женщины создали доску позора мужей-алиментщиков Матери-одиночки со всей России публикуют там фото и жалобы на экс-мужей
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь