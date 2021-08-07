03:54 (мск), источник: ТАСС
CNN: США могут объявить о новых санкциях против Белоруссии на следующей неделе
Возможное решение американских властей последует за приездом в США
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По его сведениям, новые ограничительные меры против Белоруссии будут обнародованы в понедельник, 9 августа, ровно через год после президентских выборов в республике. В Минфине, Госдепартаменте и Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию и предоставить
Возможное решение американских властей последует за приездом в США
В свою очередь источник, знакомый с деталями визита Тихановской в Вашингтон, на прошлой неделе сообщил ТАСС, что Соединенные Штаты продолжают работу над новыми санкциями в отношении Белоруссии, однако не стал уточнять, идет ли речь о секторальных санкциях. «Тихановская просила о них, но США сами определят, какие санкции вводить», — добавил он.
В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. Позже по ее инициативе был создан Координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана властями республики незаконной.