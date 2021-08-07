10:58 (мск), источник: ТАСС
Мишустин поручил проработать индексацию выплат пострадавшим из-за природных ЧС
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/.
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«Проработать вопрос индексации размера компенсационных выплат гражданам на проведение ремонта пострадавших жилых помещений с учетом накопленной инфляции, а также рассмотреть возможность индексации выплат гражданам на цели приобретения или строительства жилья взамен утраченного», — говорится, в частности, в поручении, адресованном Минфину и Минстрою.
Также должна быть предусмотрена возможность оказания помощи гражданам, потерявшим жилье
Кроме того, МЧС и Минфин должны до октября представить предложения «по пересмотру условий и размера финансовой помощи гражданам в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, имея в виду исключение при предоставлении таких выплат требования о наличии постоянного проживания гражданина в жилом помещении, которое попало в зону чрезвычайной ситуации, и проработать вопрос индексации размера указанных выплат с учетом уровня инфляции».
МЧС, Минфин и главы дальневосточных регионов должны проработать предложения о целесообразности внесения поправок, отменяющих различия в поддержке граждан в случае полной и неполной утраты имущества первой необходимости. В нынешней редакции соответствующих правил за частично утраченное имущество первой необходимости выплачивается 50 тыс. рублей на человека, за полностью утраченное — по 100 тыс. рублей.
Правительство также поставило задачу оптимизировать работу комиссий по чрезвычайным ситуациям на федеральном и региональном уровне «в целях исключения дублирования и ускорения оказания помощи пострадавшим гражданам», указано в документе.