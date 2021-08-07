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11:41 (мск), источник: РБК

Власти Литвы пообещали по €300 мигрантам за согласие вернуться на родину

Власти Литвы могут выплатить нелегальным мигрантам по €300, если они вернуться на родину. Об этом заявила директор департамента миграции при МВД республики Эвелина Гудзинскайте в эфире LRT.

Источник: AFP 2021

По ее словам, соответствующая сумма будет выплачена в аэропорту перед посадкой на рейс. При этом получить выплату можно будет только один раз.

Гудзинскайте отметила, что в случае повторного приезда в Литву претендовать на пособие мигрант не сможет.

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В июле Литва объявила о миграционном кризисе в стране, обвинив в этом белорусские власти.

Согласно данным премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, в 2021 году количество незаконных переходов через белорусско-литовскую границу выросло в сотни раз по сравнению с предыдущими годами: по состоянию на 1 июля 1672 человека, в основном называющие себя иракцами, попытались нелегально попасть в страну. Более 1000 были задержаны. В прошлом году за подобное нарушение были задержаны всего 82 человека, в 2019-м — 46, в 2018-м — 194, в 2017-м — 72.

Из-за сложившейся ситуации Литва призвала ЕС помочь в борьбе с незаконными мигрантами, а также объявила о строительстве стены на границе.

Белоруссия перестала сдерживать миграционные потоки в Прибалтику в качестве ответной меры на европейские санкции, введенные после инцидента с рейсом Ryanair в мае. Президент Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет выполнять роль буфера для нелегалов с Ближнего Востока, которые бегут на Запад после того, как Европа «разрушила их страны». Лукашенко отмечал, что Белоруссия может помочь Литве с мигрантами, но бесплатно это делать не станет.

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